Если бы Mirage-2000 были доступны Украине сегодня, она бы использовала их для борьбы с российскими самолетами Су.

В четверг, 6 июня, президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что его государство передаст Украине неназванное количество истребителей Mirage 2000, а также проведет подготовку пилотов для управления этими самолетами.

Как пишет Forbes, сделка по самолетам Mirage готовилась в течение многих месяцев. По словам Макрона, Украина получит именно истребители Mirage 2000-5, которые оптимизированы для боя в воздухе, а не старые истребители Mirage 2000C или штурмовики класса "воздух-земля" Mirage 2000D.

"Все варианты имеют одинаковую базовую форму и характеристики: бесхвостое дельтаобразное крыло, один двигатель, многорежимный радар на носовой части и сверхзвуковую скорость. Выбор варианта имеет смысл. Французские военно-воздушные силы вывели на пенсию последние несколько винтажных самолетов Mirage 2000C 1980-х годов выпуска в 2022 году. В прошлом году французский чиновник заявил, что только 13 Mirage 2000C все еще имеют "небольшой потенциал". Французские ВВС модернизируют большинство из около 80 самолетов Mirage 2000D для продолжения эксплуатации", – объясняет издание. Видео дня

"Дожившие" до этого времени французские истребители Mirage 2000-5 из 37 "пятерок" Dassault, построенных для французских ВВС в 1990-х годах, должны быть выведены из эксплуатации до 2029 года. Но министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что их замена – новые Dassault Rafales – может прибыть раньше.

Нет никаких причин, почему Франция не могла бы предоставить украинским ВВС несколько десятков самолетов Mirage 2000-5. Этого количества было бы достаточно, чтобы заменить существующую украинскую истребительную бригаду или сформировать новую бригаду.

"Украинские Воздушные силы вступили в войну в феврале 2022 года, имея на вооружении около 125 боевых самолетов, включая штурмовики Су-24 и Су-25 и истребители Су-27 и МиГ-29. За 28 месяцев ожесточенных боев украинцы потеряли около 80 самолетов, но заменили большинство из них на самолеты, переданные Македонией, Польшей и Словакией, а также на старые самолеты, которые они вытащили из долговременного хранения и восстановили до состояния, пригодного для полетов", – говорится в материале.

Новое "подкрепление" уже в пути. Бельгия, Дания, Нидерланды и Норвегия пообещали предоставить несколько десятков самолетов Lockheed Martin F-16 – первые из них должны прибыть через несколько недель, примерно в то же время, когда первая группа украинских пилотов завершит подготовку в США, Дании и Румынии.

Франция или другая страна, эксплуатирующая Mirage 2000, – например, Греция – должны будут тренировать украинские экипажи на самолете с дельтовидным крылом. Это может занять некоторое время – возможно, год или больше. Но если только не произойдет шокирующей победы России или не будет достигнуто определенного окончания войны путем переговоров, Mirage 2000 должны в конце концов полететь в бой над несколькосоткилометровой линией фронта в Украине.

Преимущества этого типа самолетов хорошо известны. Полковник французских ВВС Анн Лабади в интервью Combat Aircraft объясняла, что Dash-five достаточно старый самолет, но он также является специализированным.

"Это самолет, предназначенный исключительно для противовоздушной обороны, и его пилоты специализируются именно на этом", – отметила она.

Если бы Mirage-2000 были доступны Украине сегодня, очевидно, что военные совершали бы вылеты против истребителей-бомбардировщиков российских ВВС типа "Сухой", которые ежемесячно безжалостно бомбят украинские войска и гражданское население тысячами управляемых авиабомб.

Самолеты для Украины: это стоит знать

Как известно, наше государство ожидает поставку первых F-16 уже этим летом. При этом в СМИ пишут, что Украина разочарована в США из-за организации подготовки пилотов, которые будут управлять этими истребителями. На базах не хватает мест, что в Штатах объясняют тем, что в очереди на обучение есть и другие страны. При этом база в Дании, где также готовят украинских летчиков, скоро закроется, поскольку страна переходит на истребители F-35.

Кроме того, беспокойство вызывает и то, чем эти самолеты вооружать. Politico указало на серьезную проблему – для противодействия российским воздушным атакам Украине нужны высококлассные ракеты класса "воздух-воздух". Они есть у США и некоторых стран НАТО, однако в Альянсе многие государства "не спешат расставаться со своим дорогим вооружением".

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