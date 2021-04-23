В качестве цели турки выбрали российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" / скриншот из видео

Турецкая оборонная компания Roketsan обнародовала видео, на котором при помощи беспилотника Akinci уничтожается российский беспилотник Akinci.

Видео, сделанное при помощи компьютерной графики, опубликовано на YouTube-канале компании.

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Корпорация Roketsan в своем ролике продемонстрировала, как беспилотник будет действовать против вражеской техники. Для этого выбрали российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

Компания-разработчик Bayktar сообщила об успешных испытаниях дрона. Они состоялись накануне, 22 апреля.

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Автор: Денис Прядко