Компания-разработчик Bayktar сообщила об успешных испытаниях беспилотника.

Турецкая оборонная компания Roketsan обнародовала видео, на котором при помощи беспилотника Akinci уничтожается российский беспилотник Akinci.

Видео, сделанное при помощи компьютерной графики, опубликовано на YouTube-канале компании.

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Корпорация Roketsan в своем ролике продемонстрировала, как беспилотник будет действовать против вражеской техники. Для этого выбрали российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

Компания-разработчик Bayktar сообщила об успешных испытаниях дрона. Они состоялись накануне, 22 апреля.

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Автор: Денис Прядко