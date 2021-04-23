Турецкая оборонная компания Roketsan обнародовала видео, на котором при помощи беспилотника Akinci уничтожается российский беспилотник Akinci.
Видео, сделанное при помощи компьютерной графики, опубликовано на YouTube-канале компании.
Читайте такжеВСУ показали условное уничтожение врага под Крымом (видео)
Корпорация Roketsan в своем ролике продемонстрировала, как беспилотник будет действовать против вражеской техники. Для этого выбрали российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".
Компания-разработчик Bayktar сообщила об успешных испытаниях дрона. Они состоялись накануне, 22 апреля.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Украина подписала с Турцией соглашения на производство корветов и ударных беспилотников
- В 2021 году для ВМС Украины закупят турецкие беспилотники Bayraktar
- Турция разрабатывает плавучий носитель ударных дронов
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram