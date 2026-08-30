В США заявили, что танки нужны на поле боя, но есть важное условие

Американские офицеры подчеркивают, что бронетанковые подразделения должны действовать не изолированно, а в составе комплексной системы.

Бронетанковые формирования остаются жизнеспособными на современном поле боя, несмотря на распространение беспилотников и высокоточного оружия. Как сообщает Defence Blog, такое мнение высказали офицеры бронетанковых войск США в отчете Института современной войны (Modern War Institute) в Вест-Пойнте.

Американские офицеры подчеркивают, что бронетанковые подразделения должны действовать не изолированно, а в составе комплексной системы. Для успешного маневра, по их оценке, необходимы разведка, маскировка, подавление возможностей противника и изоляция отдельных участков обороны.

Авторы отмечают, что бронетанковые формирования, действующие в составе объединенного военного командования, способны противостоять плотным разведывательно-ударным сетям, прорвать подготовленную оборону и продвинуться в уязвимый тыл противника.

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"Нет формирования, которое бы лучше подходило для этих задач, чем бронетанковые формирования армии США", – говорится в отчете.

Авторы также указывают на контрнаступления Украины в Харькове в 2022 году и на Курском участке в 2024 году. По их мнению, даже в условиях поля боя, насыщенного беспилотниками, могут возникать пробелы в системе разведки и поражения противника, которые создают возможности для маневра.

Кроме того, офицеры ссылаются на текущие эксперименты в бронетанковом подразделении армии в рамках инициативы "трансформация в контакте". Армия США уже испытывает новые структуры бронетанковых подразделений. В рамках программы "Transformation in Contact" американские военные интегрируют в бронированные формирования беспилотники, средства противодействия БПЛА, радиоэлектронную борьбу и другие современные технологии.

В то же время сами авторы признают, что эта трансформация ещё не завершена. Они пишут, что эксперименты армии с беспилотными летательными аппаратами ещё не достигли масштабов, которые наблюдались в недавних конфликтах, и что бронетанковые формирования остаются уязвимыми перед дронами и барражирующими боеприпасами, пока инвестиции в подразделения ПВО ближнего радиуса действия и борьбы с дронами не будут усовершенствованы.

Таким образом, американские военные не считают, что эпоха танков закончилась. Наоборот, они исходят из того, что бронетехника должна адаптироваться к новой реальности и действовать совместно с беспилотными системами, разведкой, РЭБ и огневыми средствами.

Роль танков в современной войне – что известно

Как сообщал УНИАН, военный аналитик, отставной полковник британской армии Хэмиш де Бреттон-Гордон заявил, что дроны не вытесняют бронетехнику с поля боя, а делают ее сильнее. Просто тактика ее применения должна измениться.

Бреттон-Гордон отмечает, что пока на одном участке фронта наземные дроны захватывают российские позиции, на других участках украинские танки успешно выполняют наступательные задачи в условиях насыщенности пространства вражескими беспилотниками.

Он считает, что мы сейчас наблюдаем раннюю стадию доктринального сдвига, когда танки не списывают как морально устаревшее оружие, а интегрируют их в единый сетевой комплекс с автономными и дистанционно управляемыми системами разведывательного и ударного профиля.

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