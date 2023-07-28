Всего США планируют отправить 31 танк.

В Соединенных Штатах Америки рассчитывают, что танки Abrams поступят на поле боя в Украине в сентябре 2023 года. В первую партию войдут от шести до восьми единиц.

Как сообщает издание Politico со ссылкой на собственные источники, в августе несколько танков Abrams отправят в Германию, где они пройдут окончательный ремонт. После завершения этого процесса первая партия Abrams будет отправлена в Украину.

Отмечается, что США отправят более старые модели Abrams M1A, а не современную версию A2, на доставку которой в Украину потребовался год. Администрация Байдена заявила, что планирует доставить больше оружия в Украину как можно скорее, как для помощи в контрнаступлении, так и для укрепления обороны страны в долгосрочной перспективе. Помимо предоставления танков, Штаты также хотят начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16 перед поставкой боевых самолетов.

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"Прибытие этих танков в ближайшие недели добавит новое смертоносное измерение для вооружения Украины, поскольку ее войска пытаются прорвать прочную российскую оборону вдоль линии фронта, которая простирается на сотни миль. Несмотря на то, что в последние дни украинские войска немного продвинулись на одном из направлений, медленно проходя сквозь плотные минные поля и вражеские окопы, они находятся под сильным огнем артиллерии и авиации", – говорится в материале.

В первую партию войдет от шести до восьми танков, сказал изданию представитель отрасли и помощник Конгресса. Всего США планируют отправить 31 танк.

"Мы точно работаем над тем, чтобы доставить их в Украину как можно быстрее", — отметил представитель Пентагона полковник Мартин О'Доннелл, отказавшись обсуждать другие детали относительно сроков поставки.

Авторы материала отмечают, что прежде чем украинские силы смогут начать эксплуатацию танков, они должны завершить примерно 10-недельный курс обучения на армейской базе Графенвер в Германии. По словам чиновника Министерства обороны, украинцы планируют завершить это обучение в августе.

Военная помощь Украине: последние новости от партнеров

Норвегия выделяет 22 миллиона евро на военную поддержку Украины. Страна отправила средства в Европейский фонд мира. Отмечается, что Норвегия выделила эту сумму специально на поставки боеприпасов и запасных частей для танков Leopard 2.

Кроме того, до конца года Украина должна получить две системы ПВО Skynex от концерна Rheinmetall. Эти комплексы предназначены для действий противовоздушной обороны на очень близком расстоянии, где управляемые ракеты неэффективны.

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