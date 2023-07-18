Около 200 украинских солдат завершат учения в ближайшие недели.

Украинские военные, которые тренируются на танках Abrams на американской базе Графенвер в Германии, будут готовы к бою через несколько недель, сообщает издание Stars and Stripes.

Отмечается, что американские танки M1A1 Abrams, которые будут использоваться для обучения украинских солдат, прибыли в Графенвер 12 мая. Ожидается, что около 200 украинских солдат завершат учения в ближайшие недели.

"Поскольку мы продолжаем обучать украинские вооруженные силы все более совершенным системам вооружения, мы продолжаем поражаться, как быстро они адаптируются", - сказал представитель Европейского командования США капитан Уильям Спикс.

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Какие успехи украинских военных и какой будет дальнейшая программа обучения

Во время учений, свидетелями которых были СМИ, три неподвижных танка дважды выстрелили из 120-мм орудий по целям шириной 10 футов (3 метра) на расстоянии примерно 1,2 мили (2 км). Все удары, кроме одного, попали в цель, и официальные лица указали на хорошее исполнение.

Представитель обороны США отметил, что тренировки продолжатся также после того, как солдаты покинут Германию, и для экипажей будут налажены каналы для связи с американскими экспертами, если возникнут проблемы.

Ожидается, что примерно через неделю экипажи, которые управляли каждым танком по отдельности, завершат свою квалификацию и перейдут к боевым огневым тренировкам в составе взводов из четырех танков и рот из около десятка.

По словам официальных лиц, во время учений они также будут работать с другими элементами, такими как артиллерия, минометы и разведка.

В течение последних двух недель войска перебросят из Графенвера в Хоэнфельс, где их танки будут оснащены лазерной системой, а роты будут иметь симуляцию боя, в котором противники используют российскую боевую тактику.

Учения призваны быть максимально реалистичными, используя сценарии, в которых украинцы могут оказаться очень скоро, сказали инструкторы, хотя они признали, что когда и как украинцы используют танки "Абрамс", будет решать Киев.

Танки Abrams для Украины - что надо знать

12 мая США передислоцировали в Германию 31 танк Abrams для тренировок ВСУ, а в конце мая в Пентагоне Гаррон Гарн сообщили, что украинские военные в Германии начали обучение на танках M1.

Глава Пентагона Ллойд Остин уже заявлял, что Вашингтон передаст Украине танки Abrams осенью 2023 года. В то же время, как заявлял военный корреспондент ТСН Андрей Цаплиенко со ссылкой на представителя командования базы, танки будут в Украине значительно раньше.

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