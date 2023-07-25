Также из этой суммы профинансируют закупку боеприпасов для ВСУ.

Норвегия выделяет 22 миллиона евро в Европейский фонд мира, из которого финансируется военная поддержка Украины. Соответствующее соглашение Европейский Союз и Норвегия подписали сегодня.

Как говорится на сайте Европейского Совета, правительство Норвегии объявило о добровольном взносе в Европейский фонд мира для помощи Украине еще 14 февраля. Сегодняшняя подпись оформляет это решение и гарантирует, что соглашение может вступить в силу

"Отвечая на потребности Украины, Норвегия выделила эту сумму специально на поставки боеприпасов и запасных частей для танков Leopard 2", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что это второй финансовый вклад Норвегии в Европейский фонд мира, что увеличивает ее общий взнос до 400 миллионов норвежских крон (примерно 36,5 миллиона евро).

Европейский фонд мира для Украины - что известно

Европейский фонд мира создали в марте 2021 года для финансирования всех мер общей внешней политики и политики безопасности, связанных с военными и оборонными вопросами. Всего в рамках Европейского фонда мира было выделено 3,6 млрд евро на оружие для Украины.

В июне Совет министров Европейского Союза по иностранным делам увеличил общий финансовый рубеж Европейского фонда мира на 3,5 миллиарда евро.

На прошлой неделе в ЕС предложили создать специальный фонд в рамках Европейского фонда мира для закупки оружия для Украины на сумму до 5 миллиардов евро в год на следующие четыре года.

Украина использует переданные союзниками танки в войне

В то же время в ходе контрнаступления потери техники неизбежны. Так, сообщалось, что несколько танков Leopard 2 были потеряны в ходе атак на Запорожском направлении 8 июня

Ранее Германия объявила о достижении соглашения с Польшей по вопросу ремонта танков Leopard. Теперь немецкие танки для Украины будут ремонтировать в польском городе Гливице.

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