Как отметил производитель ПВО концерн Rheinmetall, две системы Skynex Украина получит "во второй половине 2023 года".

Украина до конца этого года получит от Германии еще две современные системы противовоздушной обороны малого радиуса действия Skynex. Об этом сообщил производитель систем ПВО концерн Rheinmetall на своем сайте.

"Во второй половине 2023 года Украина получит две новейшие системы противовоздушной обороны Skynex, включая боеприпасы воздушного подрыва", - говорится в сообщении..

Как отмечают в Rheinmetall, ПВО Skynex предназначена для действий противовоздушной обороны на очень близком расстоянии, где управляемые ракеты неэффективны.

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Система будет использовать программируемые 35-мм боеприпасы Ahead, разработанные Rheinmetall именно для этой цели, что значительно дешевле, чем аналогичные системы на базе управляемых ракет. Кроме того, снаряды невозможно отбить средствами электронного противодействия.

Также отмечается, что системы Skynex будут установлены на новые военные грузовики Rheinmetall HX 8x8.

Системы ПВО Skynex для Украины - что известно

В феврале стало известно, что Украина получит от Германии две системы противовоздушной обороны малого радиуса действия Skynex. Немецкая компания Rheinmetall изготовила их специально для Украины. Отмечалось, что их стоимость составляет 212 миллионов долларов.

Позже премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил, что эти системы уже в Украине.

Как отмечали эксперты, эта система - один из самых неприятных сюрпризов для россиян. Она выпускает 16 снарядов в секунду, при этом каждый снаряд имеет внутри 150 поражающих элементов. Они создают облако, через которое в радиусе 4 км невозможно пролететь ни дрону, ни вертолету, ни ракете.

Также эксперт добавил, что там, где нецелесообразно использовать ракету стоимостью 4 млн, с задачей легко справится Skynex.

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