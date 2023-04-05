ВПК западных стран будет пытаться получить важного клиента.

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников уверен, что после завершения войны Киев станет частью оборонительных альянсов Европы. Как заявил министр в интервью NV, это точно должно случиться.

"После этой войны мы точно будем в структурах безопасности Европы, не останемся наедине", - заявил Резников.

Главным преимуществом украинцев будет военный опыт против российской армии, которая официально является врагом НАТО. И не только опыт стычек, но и побед.

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"Умение применить это оружие против реального врага НАТО – Российской Федерации, а РФ признана таким врагом стратегией НАТО в Мадриде (саммит Альянса, который состоялся в июне 2022-го года – УНИАН) на 10 следующих лет – это наше ключевое преимущество, ведь мы единственная страна в мире, которая имеет боевой опыт, как сдерживать и побеждать россиян", - сказал министр.

Кроме этого, военно-промышленный комплекс государств Североатлантического альянса будет соревноваться за возможность поставлять оружие Киеву. Это важно для них с экономической точки зрения.

"Поэтому страны НАТО будут заинтересованы наполнять нас теми или иными системами, а ВПК стран НАТО будет конкурировать и соревноваться, кто из них будет основным поставщиком этого оружия, его обеспечения, ремонта, обслуживания. Для налогоплательщиков этих стран должен стать ключевым вопрос – чей именно боевой танк будет основным, чей боевой самолет будет основным, чья боевая артиллерия будет основной, чья снайперская винтовка, гранатомет, ПВО будут основными в использовании их Украиной для победы. Потому что именно это определит огромное производство будущего и, будем честными, прибыли", - заверил Резников.

Помощь западных стран Киеву в войне против России: что известно из актуального

10 марта стало известно, что Франция и Великобритания пообещали Украине дополнительную помощь. В том числе идет речь о системах для защиты украинского неба.

Недавно в немецких СМИ сообщали о решении Берлина в несколько раз увеличить объем помощи Киеву. Ранее Германия передавала Украине танки, БМП, грузовики, артиллерию, ПВО и другие типы нужных средств для войны против России.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что западные союзники оказали Украине помощь на сумму более 70 млрд долларов.

В частности 4 апреля стало известно о очередной пакет помощи от США, который включает в себя большое количество важных боеприпасов.

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