Он предусматривает предоставление большего количества боеприпасов для HIMARS, перехватчиков ПВО и артиллерийских снарядов.

Во вторник, 4 апреля, США объявили о новом пакет военной помощи для Украины.

Как сообщает пресс-служба Пентагона, новый пакет предусматривает предоставление большего количества боеприпасов для HIMARS, перехватчиков ПВО и артиллерийских снарядов.

"Сегодня Министерство обороны США объявило о новой критически важной помощи Украине в сфере безопасности. Это включает в себя разрешение президента на предоставление помощи по безопасности с предоставлением большего количества боеприпасов для предоставленных США ПЗРК HIMARS, перехватчиков ПВО и артиллерийских снарядов, которые Украина использует для своей обороны", - говорится в сообщении.

Новая помощь на сумму до 500 млн. долларов предоставляется в рамках разрешения президента США Джо Байдена на изъятие из составов Пентагона большего количества боеприпасов для артиллерийско-ракетных систем повышенной мобильности HIMARS, средств перехвата для противовоздушной обороны и артиллерийских снарядов. Также речь идет о противотанковых системах, стрелковом оружии, транспортных средствах большой грузоподъемности и техническом обслуживании, необходимом для укрепления украинских защитников на поле боя.

Кроме того, пособие на сумму 2,1 млрд долларов предоставляется в рамках Инициативы безопасности помощи Украине (USAI). Денежные средства будут выделены на средства противовоздушной обороны, артиллерийские и танковые снаряды, минометные системы, ракеты и противотанковые системы.

Помощь США для Украины: главное

США помогают Украине Военно и экономически с начала полномасштабного вторжения РФ. В конце марта стало известно, что США могут объявить новый пакет помощи Украине в сфере безопасности на 2,6 млрд долл. Ожидается, что новый пакет военной помощи будет включать радары воздушного наблюдения, противотанковые ракеты и дополнительные снаряды для ПВО NASAMS. Также в списке будут другие типы боеприпасов, в том числе танковых.

16 марта координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби анонсировал новый пакет помощи безопасности Украине от Соединенных Штатов. Отмечалось, что он может охватывать боеприпасы для HIMARS (калибра 155 мм), высокоскоростные противорадиационные ракеты (HARMs), а также боеприпасы калибра 25 мм.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что главной потребностью украинцев на поле боя сейчас есть противовоздушная оборона большой дальности. Он считает, что многоцелевые самолеты F-16 не помогут Украине на этой стадии войны.

Вас также могут заинтересовать новости: