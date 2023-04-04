Он подчеркнул, что важная компонента нашей обороны - воздушные платформы, которые позволят эффективно отвечать на вызовы со стороны РФ.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что решение о предоставлении Украине западных самолетов непременно будет принято.

"Очередные воздушные атаки российских преступников на мирные украинские города в очередной раз подчеркнули, что одним из главных приоритетов для Украины является усиление системы ПВО и ПРО. Это предмет нашего постоянного диалога с партнерами по антикремлевской коалиции", - сообщает пресс-служба Минобороны.

Он подчеркнул, что важная компонента нашей обороны - воздушные платформы, которые позволят эффективно отвечать на вызовы.

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"В частности, в качестве быстрого ответа, который даст результат в короткие сроки, нам подходят самолеты советского образца. Мы благодарны словацким партнерам за уже переданные МиГи - 29.Мы очень рассчитываем на боевые самолеты из Польши и благодарны польским друзьям за принятие соответствующих решений. Мы благодарим Польшу за каждый элемент поддержки, особенно такой важный, как боевая авиация. МиГи из Польши существенно усилят нашу оборону, позволят сделать наше небо безопаснее, сохранить жизнь наших граждан, а также уменьшить разрушения от российских нападений", - сказал министр.

Резников отметил, что стратегической целью был и остается переход на современные авиационные платформы западного образца, которые обеспечат нашим пилотам превосходство над врагом.

"Чтобы наши воздушные асы видели и могли поражать противника на большем расстоянии. Мы продолжаем идти к этой цели. Дискуссия с партнерами продолжается без пауз. Уверен, что решение о предоставлении Украине западных самолетов непременно будет принято", - добавил он.

Самолеты для Украины - детали

Вооруженные силы Украины призвали СМИ не манипулировать заголовками и делать необоснованные "победные новости" по передаче словацких и польских МиГов. Передача польских и словацких МиГ-29 несколько усилит способности истребительной авиации Воздушных сил в выполнении текущих боевых задач.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что сейчас на вооружении у воздушных сил ВСУ есть пять бригад истребителей СУ-27 и МиГ-29.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил, что украинскому войску нужны современные американские истребители F-16, чтобы победить врага на фронте.