Макрон заявил, что украинцам необходимо обеспечить наилучшие условия.

Великобритания и Франция будут вместе обучать украинских морских пехотинцев.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в зоде совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в Париже, пишет Sky News. По его словам, они делают все, чтобы российское вторжение не распространилось по всему миру.

"Мы договорились о конкретных совместных действиях по обучению украинских военных и важных сегментов. Мы должны поставить наших украинских друзей в самые лучшие условия", - сказал Макрон.

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Также политики обсудили усиление общих возможностей, в частности, в отношении будущего противокорабельных ракет и систем крылатых ракет. Сунак отметил, что Великобритания и Франция работают над тем, чтобы "никогда больше такие, как Путин, не могли использовать нашу энергетическую безопасность в качестве оружия".

Он убежден, что обучение украинских морских пехотинцев поможет Украине получить решающее преимущество на поле боя.

Также они будут совместно изучать разработку сложных вооружений, таких как воздушное, оборонительное, боевое и дальнобойное оружие. "Мы продолжим вместе бороться за свободу", - добавил Сунак.

Обучение украинских военнослужащих

Как известно, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Великобритания начала программу по подготовке украинских военнослужащих.

Ряд стран-союзников направили своих инструкторов для обучения украинцев, среди них - Дания, Канада, Эстония, Литва, Латвия, Новая Зеландия, Швеция, Финляндия, Норвегия, Нидерланды.

14 сентября 2022 года стало известно, что около 5 тысяч украинских военнослужащих уже завершили обучение в Великобритании в рамках операции INTERFLEX.

В феврале в Минобороны Франции заявили,что в их стране пройдут обучение 2 тысячи украинских военных. Также украинские военнослужащие проходят военную подготовку в Польше.

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