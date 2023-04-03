НАТО продолжает поддерживать Украину / фото REUTERS

За последний год западные союзники предоставили Украине военную помощь на сумму более 70 миллиардов долларов.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, пишет CNN. "Нет никаких признаков того, что президент Путин готовится к миру. Он готовится к новой войне", - предупредил он.

Генсек отметил, что поддержка Альянса рассчитана на долгосрочную перспективу. "Мы обсудим, как мы можем усилить нашу поддержку, в том числе путем продолжения укрепления вооруженных сил Украины и поддержки перехода от советской эпохи к оборудованию НАТО", - сказал Столтенберг, подчеркнув необходимость принять меры после окончания войны, чтобы Украина могла сдерживать будущую агрессию.

Видео дня

В то же время он призвал союзников по НАТО больше вкладывать в оборону, говоря о нестабильности, терроризме, а также о растущем влиянии Ирана, России и Китая. 

Путь Украины в НАТО

Как сообщал УНИАН, прошлой осенью президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Североатлантический альянс в ускоренном порядке. 

В НАТО ответили, что их двери для Украины открыты, однако во время полномасштабной войні они сосредоточены на поддержке обороны страны.

Генеральный секретарь Альянса неоднократно заявлял, что они готовы поддерживать Украину в защите от российской агрессии. На днях он заявил, что без победы вопрос вступления страны в НАТО не будет иметь значения.

По данным опроса укранцев, вступление страны в НАТО поддерживают почти 90% граждан страны.

Вас также могут заинтересовать новости: