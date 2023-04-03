В Альянсе не видят признаков того, что российский диктатор хочет мира.

За последний год западные союзники предоставили Украине военную помощь на сумму более 70 миллиардов долларов.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, пишет CNN. "Нет никаких признаков того, что президент Путин готовится к миру. Он готовится к новой войне", - предупредил он.

Генсек отметил, что поддержка Альянса рассчитана на долгосрочную перспективу. "Мы обсудим, как мы можем усилить нашу поддержку, в том числе путем продолжения укрепления вооруженных сил Украины и поддержки перехода от советской эпохи к оборудованию НАТО", - сказал Столтенберг, подчеркнув необходимость принять меры после окончания войны, чтобы Украина могла сдерживать будущую агрессию.

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В то же время он призвал союзников по НАТО больше вкладывать в оборону, говоря о нестабильности, терроризме, а также о растущем влиянии Ирана, России и Китая.

Путь Украины в НАТО

Как сообщал УНИАН, прошлой осенью президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Североатлантический альянс в ускоренном порядке.

В НАТО ответили, что их двери для Украины открыты, однако во время полномасштабной войні они сосредоточены на поддержке обороны страны.

Генеральный секретарь Альянса неоднократно заявлял, что они готовы поддерживать Украину в защите от российской агрессии. На днях он заявил, что без победы вопрос вступления страны в НАТО не будет иметь значения.

По данным опроса укранцев, вступление страны в НАТО поддерживают почти 90% граждан страны.

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