Россия тайно помогает Ирану создать сверхзвуковые ракеты, – FT

Россия на протяжении нескольких лет тайно помогает Ирану разрабатывать новый тип сверхзвуковых крылатых ракет, которые потенциально могут представлять угрозу для американских авианосцев и других кораблей на Ближнем Востоке. Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на утечку российской переписки, данные о поездках и анализ военных патентов.
Речь идет о секретной программе под кодовым названием C430L, которая стартовала в 2023 году. По данным издания, к ней привлекли одних из самых опытных российских специалистов в области ракетостроения.
Главная цель программы – помочь Тегерану создать прямоточный воздушно-реактивный двигатель. Такая технология может позволить крылатой ракете развивать скорость, в несколько раз превышающую скорость звука.
Чем опасны такие ракеты
Сверхзвуковая скорость в сочетании с полетом на низкой высоте значительно сокращает время, которое имеется у систем противовоздушной и противоракетной обороны для обнаружения и перехвата цели.
Для Ирана эта технология особенно важна из-за его расположения у Персидского залива, где находятся американские вооруженные силы и корабли союзников Вашингтона.
Иран уже создал и провел летные испытания собственного прямоточного воздушно-реактивного двигателя. В то же время пока нет доказательств того, что сверхзвуковая ракета, созданная при российской помощи, уже находится на вооружении.
К программе привлекли российских инженеров
По данным FT, программу организовал российский государственный экспортер вооружений "Рособоронекспорт" совместно с НПО "Машиностроение".
Американские санкции против НПО "Машиностроение" действуют еще с 2014 года. США называли предприятие одним из ведущих ракетных производителей России, работающим над крылатыми ракетами морского и наземного базирования, а также стратегическими системами.
Утечка проездных документов свидетельствует о том, что российские представители оборонного экспорта и инженеры предприятия неоднократно посещали Иран еще до официального подписания контракта с иранским Министерством обороны в ноябре 2023 года.
Среди них был Александр Дергачев – тогдашний заместитель руководителя предприятия и главный конструктор ракетных систем морского базирования. Также в Тегеран трижды приезжал в 2023 году Александр Чебаков, руководитель конструкторского отдела реактивных двигательных установок.
Согласно российским патентам, Чебаков специализируется именно на сверхзвуковых прямоточных воздушно-реактивных двигателях для крылатых ракет.
Россия получала технические данные от Ирана
К 2025 году НПО "Машиностроение" получило значительный объем технической информации от Ирана относительно прямоточного двигателя.
Российские специалисты проанализировали результаты одного из иранских летных испытаний и направили Тегерану подробный перечень вопросов. В частности, их интересовали работа топливной системы, стабильность горения, воздухозаборник и сопло двигателя.
В апреле 2025 года "Рособоронекспорт" предложил направить в Иран около 20 российских специалистов для проведения технических консультаций в рамках программы C430L.
Сотрудничество продолжалось даже во время войны
Особое внимание привлекает тот факт, что программа, по данным FT, не прекратилась даже после начала войны между Ираном, США и Израилем.
Российско-иранское сотрудничество в военной сфере в последние годы в целом стало значительно более тесным. Ранее Иран поставлял России ударные беспилотники "Шахед" и помогал налаживать их производство на российской территории.
Украинские и западные чиновники также заявляли, что Москва помогала Тегерану во время противостояния с США и Израилем, в частности спутниковыми данными, беспилотными технологиями и компонентами вооружений.
Согласно утечке переписки, работа над C430L продолжалась и в 2026 году. Российская сторона готовила для Ирана технические отчеты, а представители двух стран обсуждали следующий этап проекта.
В июне 2026 года "Рособоронэкспорт" направил письмо, в котором речь шла о согласовании деталей дальнейшей работы. При этом остается неизвестным, начался ли новый этап программы уже фактически.
Кремль, "Рособоронекспорт" и НПО "Машиностроение" не ответили на запросы Financial Times в рамках расследования.
Владимир Путин при этом заявил президенту Ирана Масуду Пезешкиану, что Москва старается оказывать Тегерану необходимую помощь в сложный период войны с США, в частности поставлять нужные товары, однако не уточнил, о какой именно помощи идет речь.
Иран и Россия – последние новости
Как сообщал УНИАН, Путин считает США ослабленными из-за затянувшейся войны с Ираном. В Кремле якобы видят в этом возможность для усиления давления на американские интересы и союзников в Европе.
Как пишет The Washington Post со ссылкой на двух собеседников в американской разведке, осведомленных о ситуации, Москва может попытаться воспользоваться истощением западных ресурсов и проверить пределы готовности США и НАТО реагировать на новые угрозы.