Россия тайно помогает Ирану создать сверхзвуковые ракеты, – FT

Москва передавала Тегерану ракетные технологии, а российские инженеры помогали создавать двигатель для оружия, способного летать в несколько раз быстрее звука.

Россия на протяжении нескольких лет тайно помогает Ирану разрабатывать новый тип сверхзвуковых крылатых ракет, которые потенциально могут представлять угрозу для американских авианосцев и других кораблей на Ближнем Востоке. Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на утечку российской переписки, данные о поездках и анализ военных патентов.

Речь идет о секретной программе под кодовым названием C430L, которая стартовала в 2023 году. По данным издания, к ней привлекли одних из самых опытных российских специалистов в области ракетостроения.

Главная цель программы – помочь Тегерану создать прямоточный воздушно-реактивный двигатель. Такая технология может позволить крылатой ракете развивать скорость, в несколько раз превышающую скорость звука.

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Чем опасны такие ракеты

Сверхзвуковая скорость в сочетании с полетом на низкой высоте значительно сокращает время, которое имеется у систем противовоздушной и противоракетной обороны для обнаружения и перехвата цели.

Для Ирана эта технология особенно важна из-за его расположения у Персидского залива, где находятся американские вооруженные силы и корабли союзников Вашингтона.

Иран уже создал и провел летные испытания собственного прямоточного воздушно-реактивного двигателя. В то же время пока нет доказательств того, что сверхзвуковая ракета, созданная при российской помощи, уже находится на вооружении.

К программе привлекли российских инженеров

По данным FT, программу организовал российский государственный экспортер вооружений "Рособоронекспорт" совместно с НПО "Машиностроение".

Американские санкции против НПО "Машиностроение" действуют еще с 2014 года. США называли предприятие одним из ведущих ракетных производителей России, работающим над крылатыми ракетами морского и наземного базирования, а также стратегическими системами.

Утечка проездных документов свидетельствует о том, что российские представители оборонного экспорта и инженеры предприятия неоднократно посещали Иран еще до официального подписания контракта с иранским Министерством обороны в ноябре 2023 года.

Среди них был Александр Дергачев – тогдашний заместитель руководителя предприятия и главный конструктор ракетных систем морского базирования. Также в Тегеран трижды приезжал в 2023 году Александр Чебаков, руководитель конструкторского отдела реактивных двигательных установок.

Согласно российским патентам, Чебаков специализируется именно на сверхзвуковых прямоточных воздушно-реактивных двигателях для крылатых ракет.

Россия получала технические данные от Ирана

К 2025 году НПО "Машиностроение" получило значительный объем технической информации от Ирана относительно прямоточного двигателя.

Российские специалисты проанализировали результаты одного из иранских летных испытаний и направили Тегерану подробный перечень вопросов. В частности, их интересовали работа топливной системы, стабильность горения, воздухозаборник и сопло двигателя.

В апреле 2025 года "Рособоронекспорт" предложил направить в Иран около 20 российских специалистов для проведения технических консультаций в рамках программы C430L.

Сотрудничество продолжалось даже во время войны

Особое внимание привлекает тот факт, что программа, по данным FT, не прекратилась даже после начала войны между Ираном, США и Израилем.

Российско-иранское сотрудничество в военной сфере в последние годы в целом стало значительно более тесным. Ранее Иран поставлял России ударные беспилотники "Шахед" и помогал налаживать их производство на российской территории.

Украинские и западные чиновники также заявляли, что Москва помогала Тегерану во время противостояния с США и Израилем, в частности спутниковыми данными, беспилотными технологиями и компонентами вооружений.

Согласно утечке переписки, работа над C430L продолжалась и в 2026 году. Российская сторона готовила для Ирана технические отчеты, а представители двух стран обсуждали следующий этап проекта.

В июне 2026 года "Рособоронэкспорт" направил письмо, в котором речь шла о согласовании деталей дальнейшей работы. При этом остается неизвестным, начался ли новый этап программы уже фактически.

Кремль, "Рособоронекспорт" и НПО "Машиностроение" не ответили на запросы Financial Times в рамках расследования.

Владимир Путин при этом заявил президенту Ирана Масуду Пезешкиану, что Москва старается оказывать Тегерану необходимую помощь в сложный период войны с США, в частности поставлять нужные товары, однако не уточнил, о какой именно помощи идет речь.

Иран и Россия – последние новости

Как сообщал УНИАН, Путин считает США ослабленными из-за затянувшейся войны с Ираном. В Кремле якобы видят в этом возможность для усиления давления на американские интересы и союзников в Европе.

Как пишет The Washington Post со ссылкой на двух собеседников в американской разведке, осведомленных о ситуации, Москва может попытаться воспользоваться истощением западных ресурсов и проверить пределы готовности США и НАТО реагировать на новые угрозы.

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