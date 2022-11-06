По словам министра Резникова, Россия почти исчерпала первую партию иранских дронов в количестве около 300 единиц.

США опровергли заявление иранских властей, что ударные дроны были отправлены России еще до вторжения 24 февраля.

Как отметил спецпредставитель США по Ирану Роберт Мелли в Twitter, такое заявление Тегерана не соответствует действительности.

"Они переправили десятки (дронов в Россию) летом и имеют своих военных специалистов в оккупированных частях Украины, которые помогают РФ использовать их против украинских гражданских", - заметил Мэллой.

5 ноября Иран впервые признал поставку ударных дронов России, но эти поставки происходили якобы за несколько месяцев до полномасштабного вторжения.

Впрочем, эти заявления не заставили США пересмотреть свой ответ относительно участия Ирана в агрессии против Украины. Как заявила помощница госсекретаря Карен Донфрид, Вашингтон и его союзники готовят дополнительные санкции против иранского режима.

Иранские дроны на войне против Украины

В июле этого года Россия закупила у Ирана крупную партию боевых дронов Shahed-136 и Mohajer-6. По разным оценкам, их количество может достигать до нескольких тысяч единиц.

29 октября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что ему звонил министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан.

Во время звонка Кулеба требовал от Ирана немедленно прекратить поток оружия в Россию, которая используется для убийства мирных жителей и разрушения критической инфраструктуры в Украине.

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, Россия почти исчерпала первую партию иранских дронов в количестве около 300 единиц: "Большинство из них мы научились уничтожать, сбивать. Процент значительный, но, к сожалению, не 100-процентный".

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