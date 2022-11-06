США и их партнеры и союзники будут осуждать такие действия со стороны Ирана.

Соединенные Штаты Америки и другие страны могут ввести дополнительные санкции против Ирана из-за поставок страной оружия в Российскую Федерацию.

Как отметила в интервью ICTV помощница госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, США и их партнеры и союзники будут осуждать такие действия со стороны Ирана.

"А также (США и союзники – ред.) подумают над санкциями, дополнительными к тем, которые уже применяются против Ирана, за поставки России этих дронов. Мы сделаем все, что мы можем, чтобы предотвратить поставки оружия из Ирана в Россию", – подчеркнула Донфрид.

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В то же время, по словам представительницы Госдепа, Соединенные Штаты сделают все, что в их силах, чтобы иранские ракеты "никогда не попали на поле боя в Украине".

Поставки Ираном оружия в РФ

Россия активно использует иранские дроны-камикадзе для атак на украинские города. В частности, с помощью таких дронов были нанесены удары по объектам критической инфраструктуры.

5 ноября 2022 года Иран впервые признал факт поставки дронов в РФ. Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян заявил, что его страна поставила дроны-камикадзе в Россию за несколько месяцев до начала полномасштабной войны против Украины.

Как стало известно позже, в четверг, 4 ноября, в Москву прибыл грузовой самолет Ил-76 из Тегерана. Вероятнее всего, он доставил новую партию вооружения для российских оккупантов.

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