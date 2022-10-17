Глава ведомства Дмитрий Кулеба обратился к коллегам из стран Евросоюза с призывом наложить на Иран санкции.

Россия продолжает совершать теракты против гражданского населения и критической инфраструктуры Украины, используя иранские дроны.

В МИД Украины напомнили, что только за последнюю неделю РФ нанесла более сотни ударов иранскими дронами-камикадзе по жилым домам, электростанциям, очистным сооружениям, мостам и детским площадкам в ряде украинских городов.

Из-за действий страны-агрессора погибли и получили ранения десятки людей, в том числе дети. Повреждения получили здания двух дипломатических учреждений в Киеве.

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"Предоставление оружия для ведения захватнической войны в Украине и убийства украинских граждан делает Иран соучастником преступления агрессии, военных преступлений и террористических актов России против Украины. Призываем Тегеран немедленно прекратить поставки любого оружия России. В противном случае Иран и его руководство будет нести самую строгую ответственность, в том числе в рамках международных судебных процессов по преступлениям России против Украины", - подчеркнули в МИД.

Глава ведомства Дмитрий Кулеба обратился к коллегам из стран Евросоюза с призывом наложить на Иран санкции.

"Жесткие санкции против Ирана приобретают особую актуальность на фоне сообщений о намерении иранской стороны передать России баллистические ракеты "земля-земля" для их использования в войне против Украины", - пояснили в МИД.

Добавляется, что Украина будет принимать все доступные меры для защиты граждан, суверенитета и территориальной целостности от внешней агрессии в рамках воплощения неотъемлемого права на самооборону в соответствии с Уставом ООН.

Помощь России от Ирана в войне против Украины

Сведения о приобретении Россией у Ирана тысячи дронов-камикадзе Shahed-136 появились в середине августа, хотя в Тегеране продолжают официально отрицать сделку.

По словам президента Владимира Зеленского, РФ купила у Ирана 2400 дронов-камикадзе. Такими данными завладела украинская разведка.

Иранские БПЛА активно используются рашистами для обстрелов мирных украинских городов. Например, Сегодня, 17 октября, оккупанты ударили дронами по Киеву. В результате атаки погибло четверо гражданских.

Telegram-каналы с иранскими новостями сообщили, что РФ могла заказать в страны дроны-камикадзе "Араш-2". Это новая разработка, которая обладает более мощной боеголовкой, по сравнению с Shahed-136. А заявленная дальность полета этих БПЛА якобы составляет 1700 километров.

По данным The Washington Post Иран собирается продать России баллистические ракеты малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar. Они способны поражать цели на расстоянии 300 и 700 километров соответственно.

17 октября издание Politico написало, что США собираются ввести санкции против Ирана и третьих лиц за помощь России в войне.

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