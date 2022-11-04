Украина развивает свою систему противовоздушной обороны, которая включает в себя не только ракеты, которые уничтожают эти дроны, но и стрелковое оружие, зенитные комплексы.

Россия почти исчерпала первую партию дронов в количестве около 300 единиц, которое получила от Ирана.

Почти все БПЛА уже использованы оккупантами во время ударов по объектам инфраструктуры, гражданским объектам Украины, рассказал во время брифинге министр обороны Алексей Резников.

"Большинство из них мы научились уничтожать, сбивать. Процент значительный, но, к сожалению, не 100-процентный", - подчеркнул он.

По словам Резникова, по разным данным, Иран обязался передать РФ по контрактам от 1,5 тыс. до 2,4 тыс. дронов-камикадзе, но это не значит, что оккупанты все их получили.

"Несмотря на то, что Иран поставляет эти дроны еще и в другие страны для боевых действий, а сейчас у них не все так скажем спокойно, мы имеем надежду, что не все обязательства иранская сторона выполнит относительно РФ. Плюс израильские коллеги (военные – УНИАН) уничтожили несколько заводов по производству этих дронов на территории другой страны, поэтому я думаю, что этих дронов будет меньше", - сказал министр.

Он добавил, что Украина развивает свою систему противовоздушной обороны, которая включает в себя не только ракеты, которые уничтожают эти дроны, но и стрелковое оружие, зенитные комплексы и тому подобное.

Иранские дроны на войне против Украины

В августе стало известно, что Иран продал России тысячу своих беспилотников. При этом иранские власти официально отрицает продажу беспилотников России и утверждает, что оружие попало в РФ через третьи страны.

В середине октября появились сообщения, что РФ заказала у Ирана еще более 2 тыс. дронов.

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