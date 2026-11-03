США готовят обращение к НАТО по программе поставок оружия для Украины, – Bloomberg

Дефицит финансирования для уже утвержденных партий вооружений составляет около 2 млрд долларов.

Соединенные Штаты Америки планируют обратиться к союзникам по НАТО с просьбой выделить дополнительные средства на ключевую программу поставок вооружения для Украины – PURL. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает Bloomberg.

Отмечается, что такой шаг свидетельствует о продолжающейся поддержке Киева со стороны Вашингтона, несмотря на напряженность в отношениях между лидерами стран – Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом.

Источники издания на условиях анонимности заявили, что просьба о дополнительном финансировании в рамках Альянса может поступить уже в этом месяце. Утверждается, что США уже дали понять некоторым союзникам, что обратятся к ним с просьбой выделить средства.

Видео дня

О какой именно сумме идет речь, пока неизвестно. В то же время собеседники Bloomberg говорят, что дефицит финансирования для уже утвержденных партий вооружения составляет около 2 млрд долларов. При этом, по словам источников, Вашингтон поставляет вооружение даже до поступления оплаты за него. Поэтому, если Пентагон осуществит дополнительные поставки, дефицит средств может увеличиться.

"Расхождение между оборонной помощью и заявлениями Трампа вызвало путаницу среди союзников США и, по словам некоторых источников, иногда затрудняла задачу убедить союзников финансировать закупку нового оружия, особенно учитывая, что европейцы всё осторожнее относятся к финансированию войны, которая тянется уже пятый год", – говорится в материале.

Еще в прошлом месяце США угрожали приостановить поставки в рамках программы PURL из-за атак на российскую нефтяную инфраструктуру. Однако, как сообщили источники, угрозы не были воплощены в жизнь, и программа продолжала работать.

Оружие для Украины: другие новости

Ранее Госдепартамент США одобрил продажу Украине 500 ракет для систем Patriot. Речь идет о сделке на сумму $2,1 млрд.

В то же время журналист Radio Free Europe/Radio Liberty Алекс Рауфогл заявил, что эти ракеты Украина получит не раньше 2030 года. Таким образом, одобренная Госдепом сделка не решает проблему острого дефицита ракет-перехватчиков, которые Украине крайне необходимы в преддверии зимы.

Вас также могут заинтересовать новости: