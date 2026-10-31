Украина получит от США 500 ракет к Patriot не раньше 2030 года, - журналист

Американский сенатор Ричард Блюменталь выразил разочарование по затяжным срокам поставок.

Поставка Украине 500 ракет PAC-3 MSE для систем противовоздушной обороны Patriot, одобренная Государственным департаментом США, состоится уже после 2030 года.

Об этом сообщил журналистRadio Free Europe/Radio Liberty Алекс Рауфогл со ссылкой на собственные источники. Таким образом, как отметил журналист, это не решает проблему острого дефицита ракет-перехватчиков, которые Украине крайне необходимы в преддверии этой зимы.

Президент Украины Владимир Зеленский уже назвал сильным решение Государственного департамента США разрешить Украине купить перехватчики для "Патриотов", но отметил, что их поставки могут начаться не так быстро, как ожидает Украина.

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Кроме того, американский сенатор Ричард Блюменталь также отметил, что его "разочаровывает тот факт, что, согласно заявлению, перехватчики будут поставлены Украине лишь через несколько лет":

"Столкнувшись с ужасно суровой зимой и невыносимыми лишениями из-за российских бомбардировок, Украина срочно нуждается в средствах противовоздушной обороны. Согласие США на оказание немедленной помощи спасло бы множество жизней".

Оружие из США

Как сообщал УНИАН, 30 октября Госдепартамент США одобрил соглашение о продаже Украине ракет PAC-3 для систем противовоздушной обороны Patriot. Стоимость сделки оценивается в $ 2,1 млрд.

28 октября Зеленский рассказал, что поступление ракет для сбивания российских баллистических ракет – это большой вызов, поскольку Украина получает в среднем 12 ракет в месяц.

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