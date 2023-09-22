Штаты могли бы помочь в реализации собственных разработок Украины.

Президент Владимир Зеленский во время пребывания в США объявил, что Киев договорился с Вашингтоном о совместное производство необходимого оружия, в частности, систем ПВО.

Defense Express предположило, о чем может идти речь. В издании сразу отметили, что совместное производство ЗРК Patriot является не реалистичным вариантом, однако есть много других средств противовоздушной обороны.

Как отмечается, Минстратегпром подписал пока лишь три меморандума с американскими ассоциациями оружейников:

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Global Defense & Industry Alliance;

Arizona Defense & Industry Coalition;

Utah Aerospace and Defense Assiciation.

Однако эти компании не производят вооружения. Это некоммерческие организации, занимающиеся поддержкой и защитой оборонных компаний в Аризоне и Юте. В то же время в Аризоне есть подразделения Northrop Grumman, General Dynamics, Boeing, RTX, Honeywell, L3 Haris и других компаний.

"Для Украины, особенно в нынешних условиях, довольно сложно рассчитывать на то, что, например, Reytheon наперегонки с Lockheed Martin побегут создавать сейчас в Украине свои заводы и проводить трансфер технологий. Поэтому в вопросе, какие именно средства ПВО вместе с США может начать производить в Украине, наверняка необходимо немного уменьшить аппетиты", - добавляет издание.

Отмечается, что прагматичным является вариант производства артиллерийских зенитных систем для перехвата дронов. Порог вхождения в такие разработки является низким и достижимым даже для небольших компаний.

Предполагается, что оборонные компании США могут ускорить работы по интеграции западных ракет в советские ЗРК. Существует информация, что ЗРК "Бук" оснастили ракетами RIM-7. Кроме того, западные зенитные ракеты можно поставить на ЗРК "Стрела-10".

Такие проекты могли бы заинтересовать небольшие американские компании из США. Однако полезным было бы, если бы Штаты помогли ускорить создание новых зенитно-ракетных комплексов или ракет по собственным наработкам Украины.

Украинское оружие

Как ранее отмечал CNN, украинский оборонная промышленность развивается невиданными темпами. Это позволяет Киеву бить далеко за пределы линии фронта.

Командующий Военно-Морских сил ВСУ Алексей Неижпапа заявил, что украинская противокорабельная ракета для комплекса "Нептун" не успела пройти весь процесс испытаний перед полномасштабным вторжением России. В связи с этим до нужных параметров ее доводили на поле боя - во время ударов по реальным целям оккупантов.

Недавно секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов показал фрагмент испытаний ракетного оружия украинского производства.

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