В частности, из этого коммплекса атаковали фрегат "Адмирал Эссен".

Командующий Военно-Морских сил ВСУ Алексей Неижпапа заявил, что украинская противокорабельная ракета для комплекса "Нептун" не успела пройти весь процесс испытаний перед полномасштабным вторжением России. В связи с этим до нужных параметров ее доводили на поле боя - во время ударов по реальным целям оккупантов.

В комментарии The Wall Street Journal он рассказал, что ракета должна была пройти предварительные испытания перед началом вторжения.

Несмотря на это, Украина атаковала с "Нептуна" российский фрегат "Адмирал Эссен". Хотя системы радиоэлектронной борьбы корабля россиян помешали ракетам, фрегат получил незначительные повреждения и несколько моряков были ранены.

Видео дня

По словам Неижпапы, Россия так и не поверила, что Украина имеет "настоящее ракетное оружие, и продолжала пытаться доминировать в наших районах". В частности, это отразилось в отправке крейсера "Москва" в зону поражения украинской ракеты.

Что известно о "Нептуне"

Как известно, ракетный комплекс РК – 360 МЦ "Нептун" - это наземный комплекс противокорабельных крылатых ракет, разработанный КБ "Луч". Сейчас ее дальность якобы составляет 280 км, скорость – 900 км/ч. Комплекс предназначен для поражения крейсеров, эсминцев, корветов, фрегатов, десантных и других видов кораблей. 15 марта 2021 года первые образцы "Нептуна" были переданы ВМФ.

Производство украинского оружия

По словам экспертов, производство Украиной недавно модифицированных крылатых ракет, способных поражать цели на расстоянии сотен миль от российской границы, вызывала опасения, что Владимир Путин может прибегнуть к ядерному варианту, если дойдет до "отчаяния".

Как сообщал УНИАН, прошел свое боевое крещение еще в первые дни широкомасштабного вторжения России, за месяц до потопления российского крейсера "Москва".

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