Он отметил, что испытания прошли успешно.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов показал фрагмент испытаний ракетного оружия украинского производства.

Соответствующее видео он обнародовал на своей странице в социальной сети Facebook. "Ракетная программа Президента Украины в действии. Испытания успешные, применение эффективное. "Ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт..." - написал он, цитируя песню российской группы Любэ, которая активно поддерживает войну.

Других деталей секретарь Совета национальной безопасности и обороны не привел.

Дальнобойное оружие Украины: последние новости

Как сообщал УНИАН, сегодня президент Владимир Зеленский после совещания с силовиками, военными и должностными лицами сообщил об успешном применении дальнобойного вооружения украинского производства.

По словам президента, во время этого украинским бойцам удалось поразить цель на расстоянии 700 километров.

Напомним, в июне экс-директор Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки Дэвид Петреус заявил, что Украина сама способна производить дальнобойное оружие для ударов по территории России и противодействия баллистическим ударам.

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