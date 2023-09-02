Украинские официальные лица намекают, что ударов по России будет только больше.

Украинская оборонная промышленность развивается невиданными темпами. Это позволяет Киеву бить далеко за пределы линии фронта.

Как сообщается в материале CNN, Украина развивает производство ударных беспилотников, морских дронов, а также намекает на выпуск собственных дальнобойных ракет.

Стаи дронов

Утром 29 августа стаи украинских беспилотников облетели семь регионов России. Часть была перехвачена; некоторые долетели до целей и поразили их.

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Несколько из них достигли российской авиабазы в Пскове, что примерно в 600 километрах от украинской границы, уничтожив два российских военно-транспортных самолета и повредив еще два.

"Это было самое драматичное свидетельство нового этапа войны: рост стремления Украины перенести войну на территорию России. Воздушные и морские дроны, таинственные новые ракеты и диверсионные группы являются частью инструментария. Среди целей российские аэродромы, ПВО и судоходство. Причин для расширения конфликта у Украины много", - пишет издание.

Отмечается, что" победа является победой, где бы и когда бы она ни случилась " - будь то повреждение самолетов на удаленной российской авиабазе, нарушение коммерческой авиации и судоходства, или напряжение жителей приграничных регионов России, или удары по российской ПВО в Крыму.

Для украинцев, подвергшихся бесконечным атакам беспилотников и ракет, свидетельство возмездия (хотя и в гораздо меньшем масштабе) является желательным поднятием морального духа.

"Война возвращается на территорию России – в ее символические центры и военные базы, и это неизбежный, естественный и абсолютно справедливый процесс", - прокомментировал удары по России президент Владимир Зеленский.

Украина развивает способность демонстрировать силу

Атаки вдали от нынешней линии фронта также являются свидетельством того, что украинская способность демонстрировать свою силу развивается. Издание отмечает, что эта проекция сознательно полагается на украинские адаптации с точки зрения как технологии, так и тактики. Президент Владимир Зеленский и министр обороны Алексей Резников неоднократно уверяли западных партнеров, что их оружие не будет использовано против целей внутри России. Это будет расценено Москвой как акт агрессии, который сделает их стороной конфликта.

Об этом на этой неделе повторил советник президента Украины – советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. "Украина строго придерживается обязательств не использовать оружие своих партнеров для нанесения ударов по территории России", - сказал он.

Зато Украина продвигается вперед в создании оружейной промышленности, которая будет обеспечивать все: от 155-миллиметровых артиллерийских снарядов до беспилотных летательных аппаратов большего радиуса действия, а теперь, кажется, и новую ракету большой дальности.

Высокопоставленные украинские чиновники намекают о разработке новой крылатой ракеты. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов опубликовал на прошлой неделе видео вероятной ракеты с подписью: "Ракетная программа президента Украины в действии. Испытания успешны, использование эффективное".

Позже он говорил о трехлетней программе развития, "чтобы преодолеть расстояние в тысячи километров, это работа больших команд, мощная работа. Теперь можно сказать, что у нас есть результат".

Сам Зеленский бросил загадочный намек, поздравив Минстратегпромышленности сообщением: "Успешное применение нашего оружия большой дальности: цель поражена за 700 километров!"

Украинский центр стратегических коммуникаций в Telegram написал: "Россияне, начав полномасштабную агрессию, рассчитывали на свою безнаказанность. Они думали, что боевые действия будут локализованы в Украине, и они будут чувствовать себя в безопасности в своем тылу. Увеличение дальности разрушает российскую иллюзию безопасности и увеличивает стоимость агрессии для врага".

Ключевые "птички" Украины

Центральное место в этой проекции силы занимает группа украинских беспилотников – в воздухе и на море. Последние модели имеют больший радиус действия и большую нагрузку, чем предыдущие модели.

Атака на авиабазу в Пскове является плодом труда команды разработчиков, хотя то, как она была выполнена, остается загадкой. Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что атака была совершена с территории России, но отказался сообщить, какие именно беспилотники использовались и сколько.

Возможно, это игра Буданова, чтобы посеять панику и сомнения в России. Возможно, беспилотники были запущены с территории Украины, но точное наведение на расстояние более 700 километров потребовало бы ступенчатого изменения навигационных возможностей.

Один российский блогер пожаловался, что удар по Пскову свидетельствует о том, что российская противовоздушная оборона не приспособилась к защите от повторных ударов украинских беспилотников.

Нанесенный ущерб не сломает позвоночника российским ВВС, но стал серьезным ударом. 22 августа по меньшей мере один стратегический бомбардировщик Ту-22М был подожжен на авиабазе Сольцы-2 на севере России, затем было нападение на Псков.

В море не шторм

Украина также вложила значительные средства в разработку морских беспилотников. Последние развернутые несут взрывной груз массой до 400 килограммов, способный поразить большое судно.

В начале августа один такой дрон ударил по российскому танкеру SIG вблизи Керченского пролива, остановив его, но не потопив. Еще один попал в российский корабль в порту Новосибирска.

Морские беспилотники, используемые против российских военно-морских и торговых судов в Черном море, одновременно повышают моральный дух и затрудняют российские расчеты. Некоторые российские военные корабли в Черном море установили на своих палубах пулеметы, чтобы отразить оружие, от которого трудно защититься.

Эти атаки заставляют Россию тратить время на разработку контрмер: одним из недавних примеров является затопление барж возле Керченского моста в Крым, чтобы предотвратить повторный удар морских беспилотников.

Как пишет Мик Райан, автор блога Futura Doctrina и бывший генерал австралийских вооруженных сил: "Почти не имея вероятности создать собственный обычный военно-морской флот для борьбы с россиянами, украинцы развили возможности безэкипажных средств. Хотя они якобы предназначены для потопления или повреждения российских надводных военных кораблей, они также оказывают психологическое воздействие, убеждая российские корабли не выходить в море".

Дырявая российская ПВО

Институт изучения войны отмечает, что российские войска сосредоточили свою противовоздушную оборону на прикрытии Москвы. Впрочем, эти средства каким-то образом пропустили чрезвычайно большое количество украинских беспилотников.

Украинцы также больше сосредоточены на ухудшении российского транспортного сообщения, противовоздушной обороны и баз в аннексированном Крыму. В прошлом месяце они нанесли ракетный удар по одной из современных российских систем противовоздушной обороны С-400 на побережье Крыма, после чего совершили рейд спецназовцев.

Затем Буданов заявил: "На данный момент у нас есть возможность ударить по любой части временно оккупированного Крыма. Мы можем добраться до врага абсолютно где угодно".

Удары на большем расстоянии являются продолжением стратегии, которая успешно применялась с прошлого года для поражения российских логистических центров, командных центров и хранилищ боеприпасов/топлива далеко за линией фронта. Западные системы большего радиуса действия, такие как HIMARS и Storm Shadows, радиус действия которых составляет 250 км, имели решающее значение для этих усилий в Херсоне, Луганске и Запорожье.

Такое оружие дает понять российским войскам, что они уязвимы далеко от линии фронта. Во время нападения на российский командный центр в оккупированном Бердянске в июле погиб высокопоставленный российский генерал, во время другой атаки в январе была уничтожена карма в Донецке, что привело к значительным потерям.

"Операции беспилотников и даже разработка новых ракет не будут определять ход войны. Успех или неудача для украинцев будет определяться количеством территории, отвоеванной от российской оккупации, и способностью сдерживать дальнейшую агрессию. Это контрнаступление добивается в лучшем случае незначительного прогресса. Но дальние ударные операции имеют свою ценность", - пишет издание.

Мик Райан говорит, что такие операции будут только расти. "Это способ продолжать бой, когда наземный маневр становится сложным во влажное холодное время года. И это способ показать прогресс в войне сторонникам Украины в период низких темпов других операций", - сказал эксперт.

Спикер ВВС Украины Юрий Ингат говорит, что России стоит ожидать большего. "Вы видите истерику в российском обществе, на российских пропагандистских каналах. Им очень не нравится происходящее. Но чего они хотели?" - сказал он в пятницу.

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