Согласно анализу экспертов, обедненный уран существенно не влияет на радиационный фон, однако может представлять опасность при попадании в организм.

Соединенные Штаты впервые решили отправить в Украину боеприпасы с обедненным ураном в рамках нового пакета помощи на сумму более 1 миллиарда долларов, объявленного в среду. Как пишет CNN, 120-миллиметровые снаряды для танков Abrams M1 американского производства должны прибыть в Украину этой осенью, что поможет украинским силам закрепить успехи в контрнаступлении.

Однако боеприпасы умеренно радиоактивны, что вызывает вопросы об их безопасности и риске, который они могут представлять для гражданского населения, а также вызывает резкую критику со стороны Москвы. Эксперты проанализировали особенности таких боеприпасов и сделали вывод об уровне радиоактивной угрозы от них

Что такое обедненный уран?

Обедненный уран - это остатки после того, как большая часть высокорадиоактивных изотопов урана была извлечена из металла для использования в ядерном топливе или ядерном оружии.

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Отмечается, что он гораздо менее радиоактивен, чем обогащенный уран, и не способен вызвать ядерную реакцию.

"Распространенным заблуждением является то, что радиация является основной опасностью обедненного урана", - говорится в отчете корпорации RAND. "В большинстве сценариев воздействия на поле боя это не так".

Однако обедненный уран способен очень эффективно пробивать броню вражеских танков.

"Он настолько плотный и имеет такой большой импульс, что просто продолжает проходить сквозь броню – и нагревает ее так сильно, что она загорается", – рассказал эксперт по ядерной энергии из RAND Эдвард Гейст.

Выводы МАГАТЭ

Как сообщает CNN, ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что обедненный уран "значительно менее радиоактивен, чем природный уран", но призвало соблюдать осторожность при обращении с ним.

Агентство добавило, что "основной вывод" исследований здоровья военнослужащих, подвергшихся воздействию обедненного урана, заключается в том, что воздействие не может быть связано с каким-либо статистически значимым увеличением уровня смертности личного состава.

Однако, хотя обедненный уран не вносит существенного вклада в радиационный фон, с которым сталкиваются солдаты и гражданские лица, он может представлять опасность при попадании в организм.

"Когда боеприпасы с обедненным ураном поражают броню танка, он может воспламениться и образовать урановую пыль или аэрозольные частицы, которые при вдыхании могут попасть в кровоток и вызвать повреждение почек и, в крайних случаях, почечную недостаточность", - говорится в статье.

США передают снаряды с обедненным ураном Украине

6 сентября Минобороны США объявило о новом пакете военной помощи на сумму 175 миллионов долларов, в который вошли 120-мм снаряды с обедненным ураном для танков Abrams.

Как отмечали эксперты, снаряды с обеденным ураном пробивают любую броню и обеспечивают гарантированное уничтожение техники.

В Кремле назвали это решение США "ужасной новостью" и заявили. что использование этих снарядов могут привести росту заболеваемости раком и другим последствиям для окружающей среды.

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