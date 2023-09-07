Дмитрий Песков в очередной раз пытался манипулировать радиоактивной угрозой.

Москва возложила на США ответственность за возможное использование снарядов с обедненным ураном в Украине. В Кремле осудили решение Вашингтона о передаче ВСУ таких боеприпасов

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал это заявление "ужасной новостью".

"Конечно, ответственность ляжет полностью на руководство США, принявшее такое решение. Об этом должны знать все", - цитирует Пескова CNN.

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При этом он провел параллели с историческим использованием снарядов с обедненным ураном в Европе, особенно в бывшей Югославии. По его словам, их размещение имело ужасные последствия, вызвав значительный рост заболеваемости раком и другими заболеваниями.

Песков предупредил, что украинские территории, где будут использоваться эти снаряды, могут столкнуться с аналогичными рисками для здоровья и окружающей среды.

Снаряды с обеденным ураном – что известно

Силы НАТО использовали такие снаряды в бывшей Югославии в 1999 году. В 2018 году генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "провели независимую оценку, и они пришли к выводу, что из-за обедненного урана не было никакого долгосрочного ущерба для здоровья". В свою очередь сербские официальные лица заявляли об обратном.

В свою очередь Международное агентство по атомной энергии заявило, что обедненный уран "значительно менее радиоактивен, чем природный уран". Агентство добавило, что "основной вывод" исследований здоровья военнослужащих, подвергшихся воздействию обедненного урана, заключается в том, что воздействие не может быть связано с каким-либо статистически значимым увеличением уровня смертности личного состава.

6 сентября Минобороны США объявило о новом пакете военной помощи на сумму 175 миллионов долларов, в который вошли 120-мм снаряды с обедненным ураном для танков Abrams.

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