Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на $175 млн.

Министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи Украине на сумму $175 млн. В него вошли 120-мм снаряды с обедненным ураном для танков "Абрамс", говорится в заявлении Пентагона.

Как сообщалось ранее, такие танки поставят Украине в сентябре. Также в пакет вошли снаряды для ракетных систем HIMARS, оборудование для поддержки систем ПВО Украины, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм, минометные снаряды, противотанковые комплексы Javelin, TOW и AT-4, более 3 млн патронов и иные виды вооружений.

"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее неотложных боевых потребностей и долгосрочных потребностей в помощи в области безопасности", - добавили там.

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США уверены, что в случае поставок Киеву снарядов с обедненным ураном Вооруженные силы Украины станут применять их "ответственно", заявила представитель Пентагона Сабрина Сингх.

Что это за снаряды

Обеденный уран, являющийся побочным продуктом обогащения урана, используется для боеприпасов, поскольку его чрезвычайная плотность дает снарядам способность легко проникать через броню и самовозгораться в горящем облаке пыли и металла.

Хотя обедненный уран радиоактивен, этот уровень значительно меньше, чем у урана природного происхождения, хотя частицы могут задерживаться в течение значительного времени. По данным МАГАТЭ, обедненный уран на 60% менее радиоактивен, чем природный уран. В первый раз боеприпасы с обедненным ураном использовались на войне в Персидском заливе 1991 года.

Боеприпасы с обедненным ураном для Украины - детали

О том, что администрация президента США может одобрить поставки ВСУ снарядов с обедненным ураном для американских танков Abrams, газета The Wall Street Journal сообщала в июне.

Издание Politico со ссылкой на осведомленного американского чиновника, который пожелал остаться неизвестным сообщило, что решение было принято после нескольких месяцев дебатов по поводу бронебойных снарядов, которые, как ожидается, будут очень эффективны против российских танков.

За несколько месяцев до этого Великобритания объявила, что вместе с танками Challenger-2 отправит в Украину снаряды, содержащие обедненный уран. Владимир Путин заявил, что "коллективный Запад начинает уже применять оружие с ядерным компонентом". Британские власти обвинили его в "намеренном дезинформировании".

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