Официальные лица утверждают, что боеприпасы являются обычными и не представляют радиоактивной угрозы.

Администрация Байдена впервые отправит в Украину боеприпасы с обедненным ураном для танков Abrams в рамках нового пакета помощи, о котором будет объявлено сегодня в среду, 6 сентября.

Как сообщает издание Politico со ссылкой на осведомленного американского чиновника, который пожелал остаться неизвестным, решение было принято после нескольких месяцев дебатов по поводу бронебойных снарядов, которые, как ожидается, будут очень эффективны против российских танков. Хотя Великобритания уже отправила Украине такие же боеприпасы для вооружения своих танков Challenger 2, это первый раз, когда США отправляют такие боеприпасы. Чиновникам, опрошенным для этой статьи, была предоставлена анонимность, чтобы высказаться перед объявлением.

Снаряды с обедненным ураном для Украины - детали

Агентство Reuters впервые сообщило на прошлой неделе, что США решили провести преговоры. В июне газета Wall Street Journal сообщила, что администрация рассматривает возможность поставки. Во время брифинга во вторник официальный представитель Пентагона генерал Патрик Райдер отказался комментировать, отправят ли США боеприпасы.

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Хотя обедненный уран является побочным продуктом обогащения урана, официальные лица США заявляют, что эти боеприпасы являются обычным явлением и не представляют радиоактивной угрозы. Они ссылаются на исследования Международного агентства по атомной энергии, органа ООН по надзору за атомной энергией, которые показывают, что "наличие остатков обедненного урана, рассеянных в окружающей среде, не представляет радиологической опасности для населения пострадавших регионов".

Президент России Владимир Путин обвинил Великобританию в отправке "оружия с ядерным компонентом", что вызвало опасения, что Москва использует дезинформацию об этом оружии для распространения антизападной пропаганды.

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