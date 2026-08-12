'Одна из самых успешных атак': в Новороссийске повреждено множество кораблей, – осинтеры

В ходе ночной атаки пострадали как портовые сооружения, так и суда.

Украинская ракетно-дроновая атака на порт Новороссийск в среду, 12 августа, оказалась на удивление успешной. Были поражены не только портовые сооружения, но и многочисленные военные корабли агрессора. Об этом сообщают украинские OSINT-проекты Exilenova+ и "Киберборошно".

"Одна из самых успешных атак Сил обороны Украины на один из самых защищенных городов России", – сообщают аналитики.

По доступным данным, OSINT-аналитики выяснили, что этой ночью в Новороссийске, в частности, были поражены зерновой и мазутный терминалы. На спутниковых снимках заметны многочисленные повреждения зернохранилищ и объектов транспортной инфраструктуры, в частности элеваторов.

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Отмечается, что был поражен терминал НКХП, который обеспечивает около 12% российского экспорта зерна. Два других терминала – НЗТ (12%) и КСК (14%) – уцелели, если верить спутниковым снимкам.

Однако гораздо более интересными оказались результаты удара по базе ВМФ РФ в Новороссийске. По данным осинтеров, вероятно, были поражены следующие корабли и суда:

фрегат проекта 11356Р "Адмирал Макаров" – повреждения в районе пусковых установок ракет "Калибр", а также задней надстройки с радиолокационными системами;

фрегат проекта 11356Р "Адмирал Эссен" – повреждения в районе пусковых установок "Калибр";

тральщик проекта 266М;

исследовательское судно проекта 20360 ОС "Виктор Чероков";

неустановленный патрульный корабль проекта 22160;

разведывательный корабль проекта 864 "Приазовье" – возможное поражение кормовой части;

неустановленный сухогруз.

Также зафиксировано попадание в береговую инфраструктуру 4-й бригады подводных лодок.

Кроме того, в ходе атаки этой ночью был поражён нефтеэкспортный терминал "Шесхарис" в Новороссийске. По данным аналитиков, были попадания в главные причалы терминала, обслуживающие крупные танкеры классов Aframax и Suezmax.

При этом под удар, вероятно, попал неустановленный танкер класса Aframax. На спутниковом снимке заметны следы горения, значительное количество пожарной пены и нефтяные пятна в воде.

Удар по Новороссийску

Как писал УНИАН, ночью Краснодарский край подвергся массированной атаке сотен дронов. Больше всего пострадал Новороссийск, где были налёты и пожары в порту, на нефтяном терминале и возле стоянки кораблей ВМФ РФ. Губернатор Кондратьев сообщил, что под ударом оказались также Анапа, Геленджик и Темрюкский район.

Впоследствии президент Зеленский подтвердил, что Силы обороны Украины в ночь на 12 августа атаковали военно-морскую базу в порту Новороссийска на расстоянии более 300 км от фронта. По его словам, по целям работали дроны "Паляница", ракеты "Нептун" и морские беспилотные системы, попадания подтверждены по ПВО, причалам и портовой инфраструктуре.

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