Фрегаты 'Адмирал Эссен' и 'Адмирал Макаров': ГУР подтвердило удары по носителям 'Калибров'

Также біла атакована инфраструктура порта Новороссийск.

В результате совместной операции ГУР и Сил обороны Украины в российском порту Новороссийск были поражены корабли и другие важные цели России. Как сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в ночь с 11 на 12 августа в результате "совместной операции deep-strike были поражены дорогостоящие военные цели России в Новороссийске".

В частности, фрегаты "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", которые являются носителями крылатых ракет морского базирования типа "Калибр". А также – патрульный корабль "Василий Быков" и инфраструктуру нефтебазы "Грушовая", нефтеналивного терминала "Шесхарис" и РЛС 30Н6Е из состава комплекса С-300.

"Кроме того, в рамках операции была нанесена удар по инфраструктуре порта Новороссийска, который питает преступную войну против Украины, и по мобильной огневой группе российской армии", – говорится в сообщении.

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В указанной спецоперации вместе с разведчиками приняли участие СБУ, ВМС, ГПСУ во взаимодействии с Генеральным штабом ВСУ.

Обновлено в 21:15. Успех операции подтвердил также президент Владимир Зеленский. По его словам, операция была комбинированной.

"Впервые в рамках одной операции слаженно сработали "Паляница", "Пекло", "Барс" и "Долгий Нептун", а также дроны MICH, Fire Point, "Рамзай", "Сичень", "Траст", "Харьок", "Бобер", "Лютий", "Довбуш" и БЭК "Сарган" и "Мамай", – сообщил Зеленский.

Важным результатом операции он назвал поражение кораблей российского флота, которые "прятались в бухте Новороссийска". Помимо фрегатов это также "большой десантный корабль, корвет и другие суда".

Он подчеркнул, что давление на Россию с целью прекращения войны будет продолжено. И добавил, что приоритетные цели на ближайшее время уже определены.

Атака на порт Новороссийск – что известно

Напомним, ранее украинские OSINT-проекты Exilenova+ и "Киберборошно" сообщили, что украинская ракетно-дроновая атака по порту Новороссийск 12 августа оказалась успешной, поскольку были поражены портовые сооружения и корабли агрессора. Эксперты назвали её одной из самых успешных атак Сил обороны Украины на один из самых защищённых городов России. Осинтеры выяснили, что в Новороссийске были поражены зерновой и мазутный терминалы, объекты транспортной инфраструктуры и корабли.

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