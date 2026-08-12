Из моря подняли 80-тонные глыбы, которые могут быть частью одного из семи чудес света

Чтобы поднять их на поверхность, понадобились баржа и мощный кран.

У берегов Александрии со дна моря извлекли 22 огромных каменных блока – каждый весит от 70 до 80 тонн. Исследователи отмечают, что находка станет важным шагом к цифровой реконструкции Александрийского маяка – одного из семи чудес древнего мира, сообщает Daily Galaxy.

Среди поднятых со дна предметов – большие дверные перемычки, косяки, порог и плиты, на которых стояло сооружение. Нашли и то, чего раньше не видели: ворота в египетском стиле. Ученые считают, что все эти камни когда-то составляли главный вход в маяк – место, где смешались египетский и греческий стили строительства. Чтобы извлечь такие тяжёлые глыбы из воды, понадобились баржа и мощный кран.

Поднятые блоки теперь будут изучать и сканировать. Вместе с ними уже собралось более 100 таких блоков, которые исследовали под водой за последние десять лет. Каждый камень фотографируют со всех сторон, а затем на основе этих фотографий компьютер строит точную 3D-модель – так инженеры могут "повернуть" камень в компьютере, даже не прикасаясь к нему.

Видео дня

О руинах на дне моря известно ещё с 1968 года. В 1995 году их подробно исследовали и внесли в каталог. А ещё раньше, в 1994 году, на дне насчитали более 3300 различных предметов – сфинксов, колонн, гранитных глыб.

Эти раскопки – часть крупного проекта PHAROS. Как отмечается, ученые в рамках проекта также собирают старинные рисунки и тексты о маяке – начиная со времен, когда его только построили, и вплоть до момента, когда он разрушился.

Далее каждый камень "примеряют" в компьютерной программе, словно собирая огромный пазл, – чтобы понять, как всё выглядело на самом деле. Цель – создать цифровую копию маяка, настолько точную, чтобы люди могли виртуально прогуляться по нему, как по настоящему.

История

Маяк построили ещё до нашей эры по приказу правителя Птолемея I. Он стоял на острове Фарос и достигал высоты более 100 метров – на то время это было одно из самых высоких сооружений в мире. В фонде Dassault Systèmes его даже называют первым "небоскребом" в истории человечества: более тысячи лет его свет указывал морякам путь к порту.

Маяк постепенно разрушали землетрясения, а одно из самых сильных в 1303 году окончательно повредило сооружение. То, что осталось, разобрали на строительные материалы, и впоследствии на этом месте построили крепость. Как говорится в материале, именно те камни, которые упали в воду, сохранились лучше всего – их никто не трогал сотни лет.

Другие научные находки

Ранее историки повторно проанализировали отрывки из давно утраченного письма Папы Александра II, сохранившегося в ватиканских архивах. Оказалось, что на решение поддержать Вильгельма Завоевателя в 1066 году могла повлиять не только борьба за английский престол, но и ожесточенная борьба за власть в самом Риме. Исследователи полагают, что папская поддержка могла придать вторжению в Англию дополнительную легитимность как "справедливой войне" против противников Александра II.

Также ученые исследовали пепел Помпеев и выяснили, чем пахло в домах 2000 лет назад. Ученые впервые проанализировали содержимое домашних курильниц в городе, уничтоженном извержением Везувия. Они обнаружили, что наряду с местными растениями жители сжигали экзотические смолы, привезенные из Азии и Африки благодаря разветвленной торговой сети Римской империи.

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