Пока неизвестно, начала ли Россия серийно изготавливать такие дроны.

В сети появилась фотография сбитого российского дрона-камикадзе, который похож на иранский Shahed-101. Такая модель была замечена в распоряжении йеменских хуситов и группировки "Хезболла", пишет Defense Express.

Пока неизвестно, когда и где он работал, однако аналитики издания считают, что в армии РФ могла появиться еще одна модель дальнобойного беспилотника, которую оккупанты могут использовать для атак по Украине.

"Тем более, здесь можем вспомнить, что в январе 2024 года британское издание Sky News писало о том, что Иран якобы передал России усовершенствованный вариант Shahed-101 под обозначением "Шахед-107", по которому заявлено дальность пуска до 1500 километров и возможность поражать западные реактивные системы вроде M142 HIMARS или M270 MLRS", - отметили в Defense Express.

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Однако другие СМИ писали также о том, что российская "Алабуга" намерена производить такие БпЛА под обозначением 101Р.

"При этом, как можем заметить, фигурировало сразу три показателя, разница в которых вероятно может влиять на формат использования таких БПЛА в тех или иных ситуациях: дальность полета - до 1400 километров, дальность применения - до 600 километров, и дальность передачи видеосигнала - до 50 километров", - отметили аналитики.

Однако эксперты подчеркнули, что пока это первое фото в открытом доступе, благодаря которому можно говорить о вероятном наличии в РФ копии "Шахед-101", что одновременно не позволяет оценить, началось ли вообще в России серийное производство БпЛА этого типа.

"Показатель массы боевой части здесь составляет всего 8 килограммов, и таким образом мы имеем скорее иранскую копию или конкурента для российского "Ланцета". Вполне может быть, что сейчас как раз происходит своеобразный "кастинг" по тому, на какой модели БпЛА-камикадзе для поля боя будут сосредотачиваться россияне - проверенный "Ланцет", или же Shahed-101, он же 101Р", - анализируют в Defense Express.

В то же время не стоит забывать об информации от исследовательского центра ALMA о том, что дальность полета "Шахеда-101", который имеет "Хезболла", составляет лишь до 900 километров, в основном не оснащается видеокамерами для наведения на цель и имеет деревянный винт, который значительно ухудшает аэродинамические характеристики, отмечают аналитики.

"При этом исследователи этого центра отдельно подчеркивают, что Shahed-101 умышленно сконструирован для массового производства даже в кустарных условиях, даже если при этом страдают характеристики аппарата", - добавили в материале.

Дроны на войне в Украине

Как писал УНИАН, у российских оккупантов существенно увеличилось количество беспилотников, однако их качество ухудшается, рассказало издание Associated Press. По словам экспертов, причиной неисправностей являются производственные проблемы, связанные с неквалифицированной рабочей силой.

Также сообщалось, что украинские дроны атаковали склады с КАБами и стоянки СУ-35 и СУ-34 в Борисоглебске, что на территории РФ. По информации источников СБУ, оттуда враг активно бомбит КАБами украинские территории.

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