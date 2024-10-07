Сейчас россияне пытаются компенсировать проблемы с артиллерией, говорит аналитик.

Россия заметно увеличила количество атак дронами-камикадзе Shahed-136. Военный эксперт Иван Варченко считает, что так оккупанты хотят компенсировать проблемы с артиллерийскими снарядами. Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Существенное использование количества БПЛА нашими врагами связано с нашими успешными ударами по российским складам с боеприпасами. (...) Сейчас месячный, возможно, полутора- или двухмесячный запас они потеряли только в течение нескольких дней, когда были уничтожены склады на Кубани и в Псковской (Тверской - УНИАН) области", - рассказал он.

По мнению Варченко, сейчас россияне не имеют возможности стремительно увеличить производство боеприпасов, чтобы использовать их на фронте в привычном объеме.

Видео дня

"Следовательно, мы понимаем, что сейчас они пытаются компенсировать как раз большим количеством беспилотников ту большую потерю боеприпасов. (...) Вероятно, они используют те запасы, которые у них были предусмотрены на октябрь, ноябрь, декабрь - сейчас они вынуждены их использовать, чтобы не умалять собственную огневую способность бить по украинской территории. Надеюсь, что они таки будут вынуждены со временем проседать и с боеприпасами, и с беспилотниками", - добавил военный.

Стоит добавить, что существует более логичное объяснение того, почему россияне увеличили использование "Шахедов". Так, главный редактор военно-аналитического портала Defense Express Олег Катков ранее рассказывал, что россиянам удалось значительно нарастить производство этих беспилотников. И именно это дает им возможность атаковать Украину ежедневно.

Кроме того, резкий рост "шахедных" атак начался еще в августе и продолжился в сентябре. Тогда как подрыв российских складов со снарядами произошел только в конце сентября и не мог стать причиной этого роста дроновых атак.

Уничтожение российских складов с боеприпасами

Как писал УНИАН, в ночь на 21 сентября Силы обороны Украины ударили по 23-му арсеналу Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ в Тверской области, недалеко от населенного пункта Октябрьский. В результате произошел мощный взрыв, внешне похожий на ядерный. В результате были уничтожены десятки тысяч тонн боеприпасов.

Кроме того был нанесен успешный удар по другому крупному складу - арсеналу "Тихорецк" в Краснодарском крае. Там также раздавались мощные взрывы.

Вас также могут заинтересовать новости: