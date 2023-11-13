За установки США заплатили 110 млн евро, что в разы превышает сумму их покупки у Нидерландов, проведенной несколько лет назад.

Украина вскоре может получить большую партию самоходных артиллерийских установок Gepard, которые США выкупили у Иордании. Речь идет о 60 установках.

Как пишет De Telegraaf, установки были проданы Иордании Нидерландами еще в 2013 году. Сделка столила 21 миллион евро. Последняя установка из этой партии была передана нидерландской армией в 2016 году.

Примечательно, что США выкупят у Иордании 60 установок за куда большую сумму, чтобы передать их Украине. За зенинтные машины Штаты заплатили 110 миллионов евро.

Видео дня

В материале отмечается, что первые установки Gepard Украина может получить уже в скором времени.

Оружие для Украины: последние новости

Бывший директор Центрального разведывательного управления США Дэвид Петреус заявил, что Украина может получить истребители F-16 уже этой зимой. Он убежден, что эти самолеты повлияют на ход войны.

Тем временем Украина модернизирует уже имеющееся вооружения для того, чтобы противодействовать имеющимся угрозам. Так, комплексы ПВО "Бук" переоборудовали под американские ракеты, сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Ракеты для систем Бук-М1 и С-300 производят только в России, потоэтому Украине нужно было искать решения. Игнат отметил, что на Западе хорошо отозвались о результатах их применения на полигоне в Соединенных Штатах.

Вас также могут заинтересовать новости: