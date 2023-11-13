В Воздушных силах подтвердили это официально.

Зенитно-ракетные комплексы Бук-М1 на вооружении Украины удалось переоборудовать под американские ракеты.

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в интервью Radio NV. По его словам, западные партнеры объявили о хороших результатах применения на полигоне в Соединенных Штатах Америки уже адаптированных ЗРК.

Игнат отметил, что производство ракет для зенитно-ракетных комплексов Бук-М1 и С-300 есть только в России, поэтому Украина должна искать способы "скрещения советского с американским".

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"Они [защищают], пусть и на небольшом радиусе. Ракеты Sea Sparrow смогут помочь защитить объекты критической инфраструктуры прежде всего", - добавил представитель Воздушных сил.

Усиление украинской ПВО: последние новости

В конце прошлого месяца в СМИ появилась информация, что на вооружении украинской армии появятся гибридные системы противовоздушной обороны, над созданием которых работали и американские специалисты.

По данным The New York Times, программа называется FrankenSAM. Ее целью является сочетание современного западного оружия с советским.

Сообщалось, что в одном из случаев инженеры объединили зенитно-ракетный комплекс "Бук" и ракеты Sea Sparrow, а в другом - советские радары с американскими ракетами Sidewinder.

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