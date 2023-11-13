Зенитно-ракетные комплексы Бук-М1 на вооружении Украины удалось переоборудовать под американские ракеты.
Об этом заявил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в интервью Radio NV. По его словам, западные партнеры объявили о хороших результатах применения на полигоне в Соединенных Штатах Америки уже адаптированных ЗРК.
Игнат отметил, что производство ракет для зенитно-ракетных комплексов Бук-М1 и С-300 есть только в России, поэтому Украина должна искать способы "скрещения советского с американским".
"Они [защищают], пусть и на небольшом радиусе. Ракеты Sea Sparrow смогут помочь защитить объекты критической инфраструктуры прежде всего", - добавил представитель Воздушных сил.
Усиление украинской ПВО: последние новости
В конце прошлого месяца в СМИ появилась информация, что на вооружении украинской армии появятся гибридные системы противовоздушной обороны, над созданием которых работали и американские специалисты.
По данным The New York Times, программа называется FrankenSAM. Ее целью является сочетание современного западного оружия с советским.
Сообщалось, что в одном из случаев инженеры объединили зенитно-ракетный комплекс "Бук" и ракеты Sea Sparrow, а в другом - советские радары с американскими ракетами Sidewinder.