Он атаковал Одесскую область.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины показали, как выглядит сбитие беспилотного летательного аппарата зенитной самоходной артиллерийской установкой Gepard.

Соответствующее видео обнародовано в официальном Telegram-канале Воздушных сил. Сообщается, что на нем можно увидеть, как артиллерийская установка сбивает иранский дрон-камикадзе, который российские захватнические войска используют для атак по Украине.

"Боевая работа "Gepard" в Одесской области. Вражеский "Shahed" уничтожен!" - отметили военные.

САУ Gepard на вооружении ВСУ: что известно

Как известно, прошлой осенью в Германии заявили, что уже передали Украине 30 своих установок Gepard. В немецком посольстве отмечали, что "гепарды" успешно уничтожают иранские дроны-камикадзе "Shahed-136".

Канцлер Олаф Шольц обещал передать ВСУ дополнительные САУ "Gepard", а в СМИ появлялась информация о том, что немецкий Rheinmetall может поставить Украине 300 тысяч снарядов для них.

По словам военных, всего Украина имеет на вооружении 46 таких зенитных установок. Из них сбивают не только беспилотные летательные аппараты, но и российские крылатые ракеты.

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