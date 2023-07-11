Пакет ФРН адаптирован к текущим потребностям Украины.

В рамках нового крупного пакета помощи на сумму почти 700 миллионов евро Германия передаст Украине, в том числе, две пусковые установки Patriot.

Как пишет Süddeutschen Zeitung, в новый крупный пакет от Германии входят:

20 тысяч артиллерийских боеприпасов;

две пусковые установки Patriot со складов Бундесвера;

40 боевых машин пехоты Marder;

25 боевых танков Leopard 1 A5;

средства противодействия БПЛА;

компоненты для полевых госпиталей.

В правительственных кругах журналистам газеты заявили, что пакет адаптирован к текущим потребностям Украины. Это вносит "важный вклад в укрепление устойчивости Украины".

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Саммит НАТО в Вильнюсе - главное

11 июля в Вильнюсе (Литва) начинается двухдневный саммит НАТО, на котором украинские власти ожидает получить конкретное решение относительно своего членства в Альянсе.

Министр обороны Германии Борис Писториус накануне анонсировал новые пакеты помощи для Украины.

Вместе с тем СМИ сообщают о появившихся проблемах у западных оружейников. Как писал Bloomberg, европейские оборонные подрядчики завалены заказами на все - от боеприпасов до боевых машин - но, все еще опасаются вкладываться в расширение производственных мощностей после того, как им несколько десятилетий подряд приходилось сворачивать производство без оборонных заказов.

От этого саммита НАТО Киев ждет соответствующий сигнал на готовность Альянса принять в свой состав Украину уже сейчас. В разговоре с журналистами генсек альянса Йенс Столтенберг 11 июля сказал, что "уверен", что НАТО примет решительные действия в отношении Украины. По его словам, сейчас союзники завершают работу над коммюнике. В кратком вступительном слове он добавил: "Украина стала намного ближе к НАТО, уже пора отразить это во всех решениях НАТО".

Известно, что Украине предложат план вхождения в НАТО уже завтра.

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