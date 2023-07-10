Министр обороны Германии Борис Писториус положительно настроен относительно саммита.

Германия объявит о новых пакетах помощи для Украины во время будущего саммита НАТО в Вильнюсе.

Министр обороны Германии Борис Писториус для CNN подтвердил намерения ФРГ обеспечивать оружием Украину.

"Предыдущая работа практически завершена", - сказал Писториус. Он также ожидает, что саммит НАТО будет "очень консолидированным", и это "должно быть в свете текущей ситуации".

Видео дня

Немецкий министр добавил, что следит за вопросом о вступлении Швеции в НАТО и за тем, "как будут действовать Турция и Венгрия".

Военная помощь Германии для Украины

В июне стало известно, что ФРГ нарастит поставки танков Leopard 1 Украине. Также Германия пообещала передать Украине 64 управляемые ракеты для ЗРК Patriot.

С другой стороны США и Германия блокируют официальный запрос Украины на членство в НАТО, по сообщениям немецких СМИ.

А еще Германия против отправки кассетных боеприпасов в Украину, заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

Вас также могут заинтересовать новости: