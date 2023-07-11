В частности, на саммите Альянса должны принять решение об устранении требования о выполнении плана действий по членству в НАТО, чтобы превратить двухэтапный процесс приобретения членства в одноэтапный для Украины.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг сообщает, что ожидает от лидеров стран-членов Альянса четкий и позитивный сигнал о приближении Украины к членству в организации. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал на брифинге перед началом саммита глав государств и правительств стран-членов Альянса, который проходит в Вильнюсе (Литва).

"В вопрос членства я ожидаю, что союзники пришлют четкий и позитивный сигнал о дальнейшем движении на пути к членству для Украины", - сказал Столтенберг.

Генеральный секретарь Альянса добавил, что предложил набор трех элементов, которые предусматривают больше практической поддержки в рамках многолетней программы, чтобы обеспечить полную взаимосовместимость между армиями Украины и НАТО. "Это приблизит Украину ближе к НАТО", - сказал Столтенберг.

Также он предлагает укрепить политические связи благодаря началу совета Украины-НАТО. Инаугурационное заседание в этом формате состоится завтра, 12 июля, с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Кроме того, Столтенберг предлагает устранить требование относительно выполнения Плана действий по членству. "Это превратит процесс приобретения членства для Украины из двухэтапного процесса в одноэтапный процесс", - подчеркнул Столтенберг.

Как отметил генеральный секретарь, текст финального коммюнике по движению Украины к будущему членству будет согласован и обнародован позже сегодня "в течение часов".

"Я ожидаю, что это будет четкий сигнал о необходимости приблизить Украину ближе к НАТО с обеспечением взаимосовместимости войск, созданием Совета Украина-НАТО и устранением требований о Плане действий по членству", - подчеркнул он.

Столтенберг сказал, что на саммите будут приняты важные решения с отправкой четкого сигнала Украине о том, что Альянс будет выступать на стороне Украины столько, сколько это потребуется.

Он ожидает, что лидеры стран-членов альянса подтвердят обязательства оказывать военную поддержку Украине, чтобы помочь ей освободить оккупированные территории.

В то же время, как уточнил Столтенберг, он будет приветствовать уже сегодня прибытие Зеленского на саммит. В частности, вечером Зеленский будет участвовать в ужине.

Саммит НАТО в Вильнюсе - главное

11 июля в Вильнюсе (Литва) начинается двухдневный саммит НАТО, на котором украинские власти ожидает получить конкретное решение относительно своего членства в Альянсе.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Украина заслуживает своего места в Альянсе. Как сказал глава государства, хотя война мешает немедленному вступлению Украины, соответствующий сигнал нужен уже сейчас.

В разговоре с журналистами генсек альянса Йенс Столтенберг 11 июля сказал, что "уверен", что НАТО примет решительные действия в отношении Украины. По его словам, сейчас союзники завершают работу над коммюнике. В кратком вступительном слове он добавил: "Украина стала намного ближе к НАТО, уже пора отразить это во всех решениях НАТО".

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