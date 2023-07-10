Он отмечает, что Украина заслуживает своего места в Альянсе.

Все понимают, что Украина должна быть членом НАТО. И хотя война мешает немедленному вступлению, соответствующий сигнал нужен уже сейчас. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении накануне саммита НАТО.

"Украина - накануне Вильнюса. Саммита НАТО, который может стать именно таким, который нужен и нашему государству, и всему Альянсу, глобальной безопасности", - сказал глава государства.

Зеленский отметил, что в эти дни происходит чрезвычайно активная работа.

Видео дня

"Все все понимают. Каждый лидер, каждое государство. Даже если озвучиваются разные позиции, все же очевидно, что Украина заслуживает быть в Альянсе. Не сейчас. Сейчас война, но нам нужен четкий сигнал. И сигнал нужен именно сейчас", - подчеркнул он.

Президент выразил благодарность всем лидерам, каждой стране, которые именно так и говорят, и которые приняли соответствующие совместные декларации и заявления с Украиной относительно интеграции нашей страны.

"Большинство альянса - четко за нас", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что смелость украинских героев "оттерла от пыли истории все ценности, ради защиты которых и было создано НАТО".

"Когда мы подавали заявку на вступление в НАТО, мы говорили откровенно: де-факто Украина уже в Альянсе. Наше оружие - это оружие альянса. Наши ценности - это то, во что верит Альянс. Наша защита - это именно тот элемент формулы Европы, который делает ее объединенной, свободной и в мире. Вильнюс должен все это подтвердить", - сказал президент.

В то же время, отметил он, сейчас еще продолжается работа над вордингом, то есть над конкретными словами такого подтверждения.

"Очень важно, что в Вильнюсе запланированы двусторонние встречи разного уровня: страны Европы, Америка, Канада, Япония. Приоритеты абсолютно очевидны - это противовоздушная оборона для наших городов, для всех общин на всей территории страны. Мы работаем над созданием полноценного воздушного щита. Это также оружие для фронта, будут в Вильнюсе переговоры и по этому поводу", - отметил глава государства.

Также Зеленский анонсировал "хорошие оружейные новости из Вильнюса" и отметил, что завтра, 11 июля, в день начала саммита, который "теперь немыслим без Украины", будет уже 503-й день полномасштабной войны России против нашей страны.

"Это много говорит о нашей силе - силе украинского народа, который в условиях такой войны, после стольких сражений и дней имеет силу, без которой безопасность Европы - просто ее уже не представить", - подчеркнул президент.

Саммит НАТО в Вильнюсе

11 июля в Вильнюсе (Литва) стартует саммит НАТО, на котором украинские власти ожидают получить конкретное решение относительно своего членства в Альянсе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на саммите Альянса в Вильнюсе могут согласовать будущее присоединение Украины без этапа Плана действий по членству.

Кроме того, на Западе должны принять программу поддержки, чтобы приблизить Украину к НАТО. По словам генсека, пока конечного решения нет - продолжаются консультации по решениям, которые будут приняты на саммите НАТО, однако он убежден, что там будет четкий сигнал относительно Украины.

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