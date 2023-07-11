США "пошлют положительный сигнал" о членстве Украины в НАТО, пообещал, в свою очередь, Джейк Салливан.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг продолжает говорить намеками на приближение Украины к Альянсу. Как пишет Sky News, в разговоре с журналистами он сказал, что "уверен", что НАТО примет решительные решения по Украине.

По его словам, сейчас союзники завершают работу над коммюнике. В коротком вступительном слове он добавил: "Украина стала намного ближе к НАТО, пора отразить это во всех решениях НАТО".

The Guardian, в свою очередь, ссылаясь на заявление советника Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, пишет, что США "пошлют положительный сигнал" о членстве Украины в НАТО на саммите в Вильнюсе. Кроме того, по словам Салливана, будет согласован новый пакет помощи НАТО для Украины.

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НАТО и Украина - саммит в Вильнюсе

Сегодня, 11 июля, в Вильнюсе стартует саммит НАТО. Лидеры стран-членов Альянса до сих пор не решили судьбу заявки на членство Украины.

Киев же ждет соответствующий сигнал на готовность Альянса принять в свой состав Украину уже сейчас. Накануне Зеленский выразил благодарность всем лидерам, каждой стране, которые именно так и говорят, и которые приняли соответствующие совместные декларации и заявления с Украиной относительно интеграции нашей страны.

Ранее Столтенберг заявил, что на саммите Альянса в Вильнюсе могут согласовать будущее присоединение Украины без этапа Плана действий по членству. В свою очередь, президент США Джо Байден заявил, что Украина не готова к вступлению в НАТО в разгар войны. К рассмотрению этого вопроса вернутся только после установления мира.

Многие страны НАТО готовы поддержать вступление Украины после окончание войны, однако этому сопротивляются Германия и США. Последние сосредоточены на неотложных потребностях Киева в борьбе с российскими оккупантами.

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