Фрегаты должны были патрулировать акваторию вблизи Крыма.

Активность Черноморского флота РФ в Крыму заметно снизилась после октябрьской атаки морских дронов.

Как пишут в Twitter OSINT-исследователи, оба военных фрегата в порту. К патрулированию их не привлекают.

"Еще пару недель тому назад это было невозможно представить. Патрулирующих порт российских военных кораблей не видно. Оба фрегата класса "Адмирал Григорович" в порту", - говорится в сообщении аналитиков.

Морская атака в Севастопольской бухте 29 октября - что известно

Утром 29 октября группа морских дронов поразила пришвартованные в Севастопольской бухте российские корабли.

Среди поврежденных оказались три корабля: класса "Адмирал Макаров" (угрожавший украинским городам "Калибрами"), "Адмирал Григорович", а также тральщик "Иван Голубец", которые впоследствии "были выведены из боеспособного состояния".

По мнению экспертов, участвовать в атаке могли украинские безэкипажные катера (БЭК). Согласно другому варианту, судна повредили британские надводные USV.

В другом OSINT-исследовании говорилось, что российские военные пытались сбить БПЛА, в том числе из вертолета. Чтобы скрыть атаку на флот, кремлевские пропагандисты подожгли вблизи бухты шины - якобы для сюжета неожиданных учений мобилизованных.

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