В городе даже ввели запрет на публикацию видео с камер наблюдения, когда в сеть слили кадры точного удара надводного беспилотника по пришвартованному кораблю.

Черный дым в Севастополе 29 октября не был связан с военными учениями.

Об этом говорится в отчете OSINT-сообщества GeoConfirmed в Twitter.

Во время атаки на стоянку военных кораблей Черноморского флота в Севастопольской бухте в сети появились фото поднявшегося в городе столба густого темного дыма.

Видео дня

Позже оккупационные власти заявляли, что дым связан с военными учениями. Кремлевские пропагандисты оперативно сняли соотстветствующий ролик.

OSINT-исследователи подтверждают, что военные "на учениях" жгли шины, но это является нелогичным действием, когда по вашему флоту наносят удары.

"Но зачем вам учения с кучей дыма, когда ваш флот атаковали? Единственная причина, по которой вы это сделаете, - отвлечь внимание от атак", - пишут аналитики.

В тот же день "власти" Севастополя призвали жителей не тиражировать фото и видео работы ПВО, чтобы "не помогать врагу".

В городе даже ввели запрет на публикацию видео с камер наблюдения, когда в сеть слили кадры точного удара надводного беспилотника по пришвартованному кораблю.

Взрывы в Севастополе 29 октября

29 октября в Севастопольской бухте прогремели взрывы. Оккупационные власти утвержали, что ВС РФ сбили все БПЛА, атаковавшие стоянку кораблей.

Позже появилась информация о повреждении четырех кораблей, в том числе "Адмирала Макарова", который атаковал "Калибрами" украинские города. Россия утверждает, что повреждения получил только тральщик "Иван Голубец".

Вечером того же дня Россия заявила о выходе из "зернового соглашения". Глава МИД Дмитрий Кулеба ответил, что Москва давно планировала сорвать сделку.

По словам украинского президента Владимира Зеленского, Россия начала обострять продовольственный кризис еще в сентябре, когда заблокировала движение судов с зерном. РФ по меньшей мере два раза наносила удары по ВМС Украины, которые гарантировали безопасность зернового коридора.

В первые дни действия соглашения Россия нанесла удары по украинским портам, целясь в зернохранилища. С тех пор Москва неоднократно шантажировала Запад "голодом" из-за поставок Украине оружия для самозащиты.

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