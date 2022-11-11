Напомним, утром 29 октября во временно оккупированном Россией Севастополе прогремела серия взрывов.

Российские корабли в бухте временно оккупированного Севастополя 29 октября атаковали украинские безэкипажные катера (БЭК).

Уверенность в этом высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, раскрыв основные характеристики БЭК.

"Радиус операционного действия данных БЭК позволяет достигать бухты Севастополя, до которой, в зависимости от точки ближайших стартов до 300 км. В перспективе, после освобождения части Запорожской области, например, Бердянска, данными БЭК мы сможем оказывать полноценное воздействие и на порт в Новороссийске", – отметил эксперт.

По его словам, главное то, что у данных БЭК весьма впечатляющая боевая часть, позволяющая наносить серьезные повреждения и даже топить, в зависимости от водоизмещения, российские военные корабли.

"То есть, катер стоимостью 250 тысяч долларов несёт реальную угрозу для военного корабля стоимость 400 миллионов долларов. В данном случае я имею в виду фрегат проекта 11356 "Адмирал Макаров" который сейчас выведен из боеспособного состояния именно таким БЭК. Что же, достаточно эффективное средство борьбы с российской пиратской флотилией, причем с весьма интересными перспективами. Перспективами загнать абсолютно всю российскую флотилию в будку, чтобы носа не высовывала", – резюмировал Коваленко.

Безэкипажные катера, которые атаковали флот РФ: характеристики

Максимальная скорость – 80 км/ч,

Радиус операционного действия – 400 км,

Дальность хода – 800 км,

Автономность – 60 часов,

Боевая часть – 200 кг,

Стоимость – 10 миллионов гривень.

Атака на российский флот в Севастополе 29 октября: что известно

Напомним, рано утром 29 октября, во временно оккупированном Россией Севастополе прогремела серия взрывов.

Позже стало известно, что надводные беспилотники USV прорвали оборону россиян в Севастопольской бухте и поразили не менее трех кораблей Черноморского флота РФ.

Еще позже опубликовали спутниковые снимки с поврежденным российским фрегатом "Адмирал Макаров".