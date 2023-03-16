В то же время в США говорят, что дрон упал на глубоком участке Черного моря. Поиски значительно затруднены.

Российские военные прибыли к месту падения американского дрона-разведчика MQ-9 Reaper, сбитого истребителем ВВС РФ над Черным морем.

Как сообщает CNN со ссылкой на двух американских чиновников, россияне пытаются достать из моря обломки американского разведывательного дрона. Сейчас в акватории Черного моря фиксируют несколько кораблей российского флота, которые могут попытаться найти и поднять обломки дрона.

По словам одного из официальных лиц, дрон упал в международных водах примерно в 70 милях к юго-западу от Крыма. Непонятно, удалось ли россиянам найти обломки беспилотника после того, как они прибыли на место падения.

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Как пишет издание, спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби не подтвердил, что россияне были на месте падения беспилотника. Однако он повторил, что США приняли меры, чтобы сделать "невозможным" получение Россией какой-либо полезной информации из обломков.

"Мы не слишком обеспокоены тем, что они могут получить в свои руки", - сказал Кирби.

В то же время в Совете безопасности России заявил в среду, что Россия попытается найти обломки беспилотника, чтобы изучить их.

"Я не знаю, сможем ли мы это получить или нет, но нам это нужно сделать... И мы обязательно это попробуем", - сказал секретарь Совбеза Николай Патрушев.

По словам генерала Марка Милли, беспилотник приземлился в части Черного моря, глубина которой, вероятно, составляет почти одну милю, что чрезвычайно затрудняет любые попытки поиска обломков. США не будут искать остатки своего БПЛА, ведь не имеют кораблей в Черном море.

Сбитие дрона-разведчика США над Черным морем

14 марта российский истребитель Су-27 врезался в беспилотник MQ-9 Reaper ВВС США над Черным морем, когда тот выполнял разведку в международном воздушном пространстве. Один их истребителей ударил по пропеллеру MQ-9, в результате чего дрон упал.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон продолжит совершать полеты там, где это позволяет международное право. В РФ обвинили США в участии в войне в Украине из-за инцидента с беспилотнком в Черном море.

В РФ намерены попытаться найти обломки американского дрона MQ-9 Reaper. Сейчас этим активно занимаются. США это подтверджают.

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