Николай Патрушев обвинил Вашингтон в участии в войне на стороне Украины.

В Российской Федерации обвинили США в участии в войне в Украине из-за инцидента с беспилотнком в Черном море. В Москве намерены попытаться найти обломки американского дрона MQ-9 Reaper.

"Я не знаю, сумеем мы достать или нет, но то, что это делать надо, и будем этим заниматься обязательно. Надеюсь, конечно, на успех", - заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

При это он заявил, что американский беспилотник над Черным море якобы доказывает, что США воюют на стороне Украины.

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"По поводу американского беспилотника - американцы все время говорят, что они не участвуют в военных действиях - это очередное подтверждение, что они непосредственно участвуют в этих мероприятиях, в войне", - заявил секретарь Совбеза России.

По его словам, Россия продолжит "отстаивать свой суверенитет".

Инцидент с американским беспилотником в Черном море - что известно

14 марта российский истребитель столскнулся американский беспилотник над Черным морем.

Отмечается, что MQ-9 Reaper проводил "обычную операцию" в международном воздушном пространстве. Во вторник, 14 марта, в 07:03 два российских самолета Су-27 совершили "опасный и непрофессиональный" перехват дрона. Один их истребителей ударил по винту MQ-9, в результате чего пришлось утопить дрон.

В свою очередь министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон продолжит совершать полеты там, где это позволяет международное право.

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