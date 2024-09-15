Россия в несколько раз увеличила производство КАБов, - Буданов

По словам главы ГУР, это оружие работает на тактической глубине, поэтому его влияние чувствуют войска на фронте и вблизи него.

Россия увеличила производство управляемых авиабомб в несколько раз. Это огромная проблема для войск на линии фронте.

Об этом заявил глава Главного управления разведки Кирилл Буданов на форуме Ялтинской европейской стратегии (YES). По его словам, несмотря на сосредоточение внимания на ракетах "Искандер", именно управляемые авиабомбы представляют наибольшую опасность из-за их резкого увеличения в производстве.

"Другой вопрос - это производство средств поражения. Вот здесь они продвинулись", - отметил Буданов.

Как отметил глава ГУР, россияне сосредоточились на "Искандерах". Именно поэтому сейчас Украина фиксирует увеличение их применения. Но большей проблемой стали именно КАБы.

"Огромная проблема - это именно управляемые авиабомбы. Производство их увеличено, не буду никого пугать, в несколько раз. Это создает огромную проблему на линии фронта. Это вооружение, которое действует на тактической глубине. То есть, его влияние испытывают в основном именно военные на линии соприкосновения и рядом с ней", - отметил он.

КАБы на войне - интересные новости

Как писал УНИАН, украинские истребители научились сбрасывать КАБы образцов НАТО.

По данным "Фокус", россияне уже признают опасность от корректируемых авиабомб украинского производства. Они считают, что ВСУ будут использовать новые боеприпасы с западными истребителями, а корректировать их будут с помощью вывода изображения целей на спутники союзниками.

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