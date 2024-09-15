Объемы оружия, которые РФ получает от Северной Кореи, несравнимы ни с кем из других партнеров страны-агрессора.

Поставки России боеприпасов из КНДР являются критичными для Украины. Такое заявление сделал глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов во время конференции YES в Киеве.

"Как руководитель разведки я могу прямо сказать: то, что они поставляют баллистические ракеты, – это неприятно для нас, но это не те объемы. А вот что касается боеприпаса – это критично для нас", – подчеркнул Буданов.

По его словам, к сожалению, пока Украина ничего поделать с этим не может.

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"Это такая досадная правда", – добавил он.

Объемы оружия, которые РФ получает от Северной Кореи, несопоставимы ни с кем из других партнеров страны-агрессора. Говоря о государствах, которые оказывают поддержку России, Буданов заявил, что КНДР будет на первом месте. После Пхеньяна "долго никого нет, а потом все остальные".

Кроме того начальник ГУР рассказал, что Россия наладила массированное производство "Искандеров". Большой проблемой также остаются российские управляемые авиабомбы – их производство увеличено в несколько раз.

В то же время советские запасы вооружения в РФ подходят к концу. В свою очередь, объемы изготовления самолетов и бронетехники в России не являются такими, которые могли бы сыграть решающую роль на поле боя.

Сотрудничество РФ и Северной Кореи

За время войны РФ против Украины сотрудничество Москвы и Пхеньяна существенно усилилось. Вопреки санкциям, КНДР продолжает поставлять в Россию баллистические ракеты малой дальности, которые уже не раз применялись для ударов по Украине.

Кроме того, уже второй раз за несколько месяцев в КНДР наведался Сергей Шойгу – ранее министр обороны, а теперь секретарь Совбеза РФ. Там он провел переговоры с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Bloomberg пишет, что визит Шойгу в КНДР может свидетельствовать об увеличении поставок оружия для России.

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