Директор Defense Express Сергей Згурец считает, что их использование может быть затруднено.

Россияне уже признают опасность от корректируемых авиабомб украинского производства. Они считают, что ВСУ будут использовать новые боеприпасы с западными истребителями, а корректировать их будут с помощью вывода изображения целей на спутники союзниками.

"Крылья Украина может придумать, ракеты, запускаемые с истребителей, достаточно дорогие, поэтому возникла потребность в более бюджетном решении. У наших летчиков и специалистов противовоздушной обороны станет больше работы", - рассказывают пропагандисты, которых цитирует "Фокус".

Как отмечается, речь идет о совершенствовании советских авиабомб, оставшихся в запасах ВСУ. По словам директора Defense Express Сергея Згурца, проекты по установке модулей коррекций на них Воздушным силам предлагали еще 10 лет назад, и Россия вывела на фронт то, что Украина в свое время упустила.

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По мнению аналитика, применение украинских КАБ было бы более эффективным в начальной фазе полномасштабной войны. Сейчас же подобное противостояние осложнено: оккупанты обзавелись системами ПВО и РЭБ, которые способны отразить нападение и снизить эффективность применения таких снарядов.

Згурец считает, что лучшим вариантом для ВСУ в плане точности и эффективности поражения могут быть "умные" американские бомбы JADM и французские AASM Hammer весом 250 и 1000 килограмм. Они более устойчивы к российским РЭБ, чем национальные достижения ВПК.

Также надо учитывать, что россияне сбрасывают свои бомбы с высоты 10 километров и те летят на расстояние до 50 километров. В случае сброса с высоты 12 километров дальность поражения целей увеличивается до 60 километров. Однако ВСУ не будут поднимать самолеты на такую высоту. Французские и американские бомбы выпускаются на гораздо меньшей высоте, чтобы не попадать в зону действия российских радаров.

Эксперт добавил, что дальность украинского боеприпаса может ограничиться до 30 километров. Згурец говорит, что доработанные советские бомбы не превратятся в основной способ повышения огневой мощи истребителей Сил обороны. Однако с их помощью можно атаковать позиции противника как дополнение, в условиях подавления российских систем ПВО и авиации.

Использование КАБов ВСУ

Украинские истребители научились сбрасывать КАБы образцов НАТО.

Украинские военно-воздушные силы превращают свои 40 или 50 уцелевших истребителей МиГ-29 и, возможно, также десятки истребителей Су-27 в высокоточные планирующие бомбардировщики, вооружив их американскими подвесными бомбами малого радиуса.

Плохая новость заключается в том, что Украина, вероятно, не может приобрести достаточно SDB (Small Diameter Bomb - бомбы малого диаметра) или других боеприпасов, чтобы продолжать миссии своих МиГов и Су.

Испытания отечественных КАБов стартуют через несколько недель, поделился руководитель авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов.

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