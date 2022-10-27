С февраля по август 2022 года по железной дороге из России в Беларусь было ввезено 37 267 "учтенных" тонн или 1390 вагонов боеприпасов.
Об этом сообщает Telegram-канал "Сообщество железнодорожников Беларуси".
Отмечается, что больше всего боеприпасов было ввезено в Беларусь в феврале 2022 года. Россия отправила по железной дороге 26 769 тонн боеприпасов (951 вагон).
В марте 2022 года Россия отправила 8 089 тонн припасов (359 вагонов). В июне было ввезено 618 тонн (22 вагона), в июле – 1708 тонн (52 вагона), а в августе – 83 тонны боеприпасов (6 вагонов).
Основными станциями назначения (разгрузки) боеприпасов на Белорусской железной дороге стали следующие пункты:
- станция Речица;
- станция Хойники;
- станция Новобелицкая;
- станция Добруш;
- станция Ельск;
- станция Козенки;
- станция Центролит;
- станция Лида;
- станция Барановичи-Центральные;
- станция Барановичи-Полесские;
- станция Лунинец;
- станция Заслоново;
- станция Озерище;
- станция Осиповичи-1;
- станция Придвинская;
- станция Брест-Восточный.
Перемещение вооружения на территории Беларуси
С начала полномасштабной войны России против Украины территория Беларуси используется в качестве плацдарма для нанесения ударов по Украине. Кроме того, именно из Беларуси российские войска вторглись в северные регионы нашей страны.
27 октября 2022 года Генштаб ВСУ сообщал, что россияне стягивают свои силы на военные аэродромы Беларуси. В то же время, в настоящее время формирование наступательной группировки с территории соседней республики не отслеживается, но угрозы для Украины есть и будут.
Ранее мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" заявила о том, что с 15 по 22 октября 2022 года Беларусь отвела подавляющую часть военной техники от приграничных районов и вернула ее в места постоянной дислокации. По данным группы, основные силы были выведены из Бреста, Зябровки, Ельска, Лельчиц, Иваново, Столина, Лунинца и Витебска.