Больше всего боеприпасов было ввезено в Беларусь в феврале 2022 года.

С февраля по август 2022 года по железной дороге из России в Беларусь было ввезено 37 267 "учтенных" тонн или 1390 вагонов боеприпасов.

Об этом сообщает Telegram-канал "Сообщество железнодорожников Беларуси".

Отмечается, что больше всего боеприпасов было ввезено в Беларусь в феврале 2022 года. Россия отправила по железной дороге 26 769 тонн боеприпасов (951 вагон).

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В марте 2022 года Россия отправила 8 089 тонн припасов (359 вагонов). В июне было ввезено 618 тонн (22 вагона), в июле – 1708 тонн (52 вагона), а в августе – 83 тонны боеприпасов (6 вагонов).

Основными станциями назначения (разгрузки) боеприпасов на Белорусской железной дороге стали следующие пункты:

станция Речица;

станция Хойники;

станция Новобелицкая;

станция Добруш;

станция Ельск;

станция Козенки;

станция Центролит;

станция Лида;

станция Барановичи-Центральные;

станция Барановичи-Полесские;

станция Лунинец;

станция Заслоново;

станция Озерище;

станция Осиповичи-1;

станция Придвинская;

станция Брест-Восточный.

Перемещение вооружения на территории Беларуси

С начала полномасштабной войны России против Украины территория Беларуси используется в качестве плацдарма для нанесения ударов по Украине. Кроме того, именно из Беларуси российские войска вторглись в северные регионы нашей страны.

27 октября 2022 года Генштаб ВСУ сообщал, что россияне стягивают свои силы на военные аэродромы Беларуси. В то же время, в настоящее время формирование наступательной группировки с территории соседней республики не отслеживается, но угрозы для Украины есть и будут.

Ранее мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" заявила о том, что с 15 по 22 октября 2022 года Беларусь отвела подавляющую часть военной техники от приграничных районов и вернула ее в места постоянной дислокации. По данным группы, основные силы были выведены из Бреста, Зябровки, Ельска, Лельчиц, Иваново, Столина, Лунинца и Витебска.