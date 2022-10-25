С 15 по 22 октября 2022 года Беларусь отвела подавляющую часть военной техники от приграничных районов и вернула ее в места постоянной дислокации.
Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".
По данным группы, основные силы были выведены из Бреста, Зябровки, Ельска, Лельчиц, Иваново, Столина, Лунинца и Витебска. Зафиксировано перемещение воинских эшелонов следующих подразделений:
- 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады (6 ОМБр ВС РБ) с полигона "Брестский" и из Зябровки в место постоянной дислокации в Гродно.
- 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады (11 ОМБр ВС РБ) из Ельска и Лельчиц в постоянное место дислокации в Слоним.
5-й отдельной бригады специального назначения (5 ОбрСпН ВС РБ) из Иваново в Борисов и из Лунинца в Заслоново.
103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады (103 ОВДБр ВС РБ) из Витебска в Зябровку.
В основном перебрасывали гусеничную технику.
"Фактически, на сегодняшний день мониторинговая группа видит, что действительно большая часть техники ВС РБ из приграничных районов вернулась обратно в места постоянной дислокации. Кроме 103 ОВДБр ВС РБ, которая прибыла в Зябровку. Остальные силы переброшены по магистральным дорогам", – подчеркнули в сообщении.
Переброска техники в Беларуси: что известно
В начале октября в Беларусь прибыли 64 платформы под передачу военной техники РФ. Они были предназначены для погрузки и вывоза в РФ расконсервированной колесной и гусеничной военной техники.
В то же время журналисты проанализировали спутниковые снимки с белорусского аэродрома Зябровка и пришли к выводу, что туда прибывают российские войска и новая техника. На спутниковых снимках от 16 октября было видно, что на аэродроме возросло количество военных грузовиков, и расширилась территория военного городка.