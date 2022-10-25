Почти вся техника была возвращена в места постоянной дислокации.

С 15 по 22 октября 2022 года Беларусь отвела подавляющую часть военной техники от приграничных районов и вернула ее в места постоянной дислокации.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

По данным группы, основные силы были выведены из Бреста, Зябровки, Ельска, Лельчиц, Иваново, Столина, Лунинца и Витебска. Зафиксировано перемещение воинских эшелонов следующих подразделений:

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6-й отдельной гвардейской механизированной бригады (6 ОМБр ВС РБ) с полигона "Брестский" и из Зябровки в место постоянной дислокации в Гродно.

11-й отдельной гвардейской механизированной бригады (11 ОМБр ВС РБ) из Ельска и Лельчиц в постоянное место дислокации в Слоним.

5-й отдельной бригады специального назначения (5 ОбрСпН ВС РБ) из Иваново в Борисов и из Лунинца в Заслоново.

103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады (103 ОВДБр ВС РБ) из Витебска в Зябровку.

В основном перебрасывали гусеничную технику.

"Фактически, на сегодняшний день мониторинговая группа видит, что действительно большая часть техники ВС РБ из приграничных районов вернулась обратно в места постоянной дислокации. Кроме 103 ОВДБр ВС РБ, которая прибыла в Зябровку. Остальные силы переброшены по магистральным дорогам", – подчеркнули в сообщении.

Переброска техники в Беларуси: что известно

В начале октября в Беларусь прибыли 64 платформы под передачу военной техники РФ. Они были предназначены для погрузки и вывоза в РФ расконсервированной колесной и гусеничной военной техники.

В то же время журналисты проанализировали спутниковые снимки с белорусского аэродрома Зябровка и пришли к выводу, что туда прибывают российские войска и новая техника. На спутниковых снимках от 16 октября было видно, что на аэродроме возросло количество военных грузовиков, и расширилась территория военного городка.